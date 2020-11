Druhé kolo po restartu. Hokejová Chance liga nabírá pomalu ale jistě na obrátkách. Dnes je na programu šest zápasů. Horácká Slavia se pokusí doma navázat na úvodní výhru a porazit Benátky. Dukla zbrojí na venkovní duel a mladými reprezentanty prošpikované Litoměřice.

Jihlavští hokejisté jedou ven. O body se poperou na ledě v Litoměřicích. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Třebíčský výběr se představí na svém ledě od půl šesté, a soupeřem mu budou Benátky nad Jizerou. Ty, stejně jako domácí, restart výsledkově zvládly. Porazily Vrchlabí 2:1. „Nám se do domácího zápasu určitě půjde po výhře v Sokolově lépe. A uděláme maximum pro to, abychom ho zvládli,“ chce trenér Horácké Slavie Jaroslav Barvíř další tříbodový zisk. „Připravíme na to hráče, aby měli co nejvíce informací o soupeři a byli na něj nachystaní,“ plánuje.