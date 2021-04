Byl to boj a pořádné drama, které moc gólů nenabídlo. Čtvrté finálové utkání hokejové Chance ligy vyhrálo Kladno 2:1 v prodloužení. Asistent trenéra Dukly Karel Nekvasil byl po euforii z vyrovnání na poslední chvíli z výsledku zklamaný, naopak kladenský Jiří Burger oplýval nadšením.

Je srovnáno. Finále Chance ligy mezi Jihlavou a Kladnem je po čtyřech utkáních 2:2. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Jihlavští hokejisté měli na mále. Krok drželi, přežili i několik přesilovek soupeře, ale ve třetí části, v níž udeřil Jágr, nikoliv. „Z naší strany to byl lepší zápas než ten třetí, kdy se nám nedařilo vůbec nic. Kladno je strašně silné na puku a my máme obrovské problémy se na puk dostat. A když už, tak se na něm udržet. To se odehrávalo celý zápas. Měli jsme spoustu zbytečných vyloučení. Kladno využilo jednu přesilovku a my jsme se v tom plácali,“ hodnotil Nekvasil.