Jak vypadal desetidenní blok, co jste stihli nebo nestihla, a byli jste za něj rádi?

Byli jsem za to určitě rádi, protože jsme měli nějaké šrámy, které bylo potřeba doléčit. Někteří to stihli, někteří bohužel ne, ale takový je hokej. Kluci si také odpočinuli. Ti starší dostali volno od pátku do neděle, mladší měli volný víkend. A od pondělí už to směřujeme k sobotě.

Panuje v kabině už ta správná bojovná a finálová nálada?

Je vidět pohoda. Tým si je vědom toho, že je ta sezona slušná a všichni už se těšíme na ten vrchol, pro který kluci tu dřinu během celé sezony podstupují a proč to vlastně dělají. Jen nás hrozně mrzí, že u toho nemohou být lidi, kvůli kterým se to vlastně hraje.

Snídaně se dál drží, bábovka visí? Nebáli jste se, že by vám jí chtěl někdo ukradnout?

Od zítřka (dneška – pozn. autora) najedeme na snídaně, protože se blíží zápasy. A forma visí, máme jí dobře pohlídanou (smích).

Potkáte se s tradičním rivalem z Kladna. Jaký je to soupeř a co hráčům připomínáte na jeho adresu?

Je to vítěz základní části, i když zkrácené a dvoukolové, a je to tým, který hrál před rokem extraligu. Má obrovskou kvalitu herní. Vyhlásil před touto sezonou cíl, kterým je postup do extraligy, a jde si za tím. Proti nám v obou utkáních prokázal i psychickou odolnost. Dvakrát jsme vedli a ten první jsme nakonec ztratili úplně a druhý vyhráli až na nájezdy. Respekt tam je, ale to je asi tak všechno.

Mohla by to být pro Jihlavu výhoda, že soupeř má ve svých řadách hráče jako Jágr nebo Plekanec, že motivace porazit takový tým bude o to větší?

Každopádně oni mají ve svém středu individuality, ale pro kluky to není nic zvláštního. Už si proti nim zahráli a přesvědčili se, že to jsou skvělí hokejisti, ale také ví, že se není čeho bát. I oni mají lepší a horší dny.

Vy určitě vsadíte na týmového ducha. Táhnout za jeden provaz je v téhle fázi nezbytné.

Musíme být houževnatí. Dát do hry obětavost, a samozřejmě i týmovost, a spoléhat na to, že to povede k tomu, abychom je dokázali porazit.

Budou rozhodovat maličkosti?

Budou. Je to hodně o tom, v jakém stavu se tým bude nacházet v této fázi sezony.

Disciplína je kapitola sama o sobě. Ta bude stěžejní.

Každopádně my musíme zlepšit oslabení i přesilovky, které jsme měli v základní části lepší, a v play-off nám moc nešly. To je jedna z těch věcí, která bude převažovat misky vah.

Vám dobře v posledních zápasech fungovala obrana, a k tomu přispěl i výborný brankář. Je co zlepšovat?

My si chceme udržet tu dobrou defenzivu a ukázat soupeři, že když se bude chtít dostat do šance, bude ho to bolet. Nesmíme mu pomáhat našimi chybami. A samozřejmě bych chtěl, abychom zlepšili efektivitu.

Bude první zápas opatrný?

Hrát se bude po delší době, na malém hřišti, kde jsou velká plexiskla. My budeme hrát jednoduchý hokej, abychom trávili co nejméně času v našem obranném pásmu. Musíme být agresivní a snažit se je dostávat pod tlak. I do toho prvního zápasu půjdeme s tím, jako by to byl poslední sedmý. Pro psychiku i nastavení v celé sérii je hrozně důležitý.