Obránce Dukly Tomáš Černý byl u důležitého momentu nedělního pátého finále a věří, že každá série jednou končí a domácí nevýhodu jeho tým zlomí.

Tomáš Černý. | Foto: HC Dukla Jihlava

Tři minuty poté, co se Kladno ujalo v přesilovce vedení, poslal Tomáš Černý, taktéž v početní výhodě, puk na Matěje Pekra, který málem protrhl síť za Košarišťanem a vyrovnal na 1:1. „Peky to umí trefit, a když dá gól, je to nejlepší. Kdyby to šlo takhle furt,“ usmál se Černý, že by se nezlobil, kdyby podobná spolupráce vycházela častěji. Nejlépe už dnes večer.