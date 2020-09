Všechny sobotní góly padly v nestandardním počtu hráčů na ledě. Jihlavský výběr hostům ukázal hned v úvodu, že v přesilových hrách mu to jde. Harkabus využil první oslabení Sokolova, ale domácí dlouho slavit vedení nemohli. O brzkou odpověď se postaral taktéž v přesilovce Prymula.

Na další góly se čekalo až do závěrečné části. Mezi tím zazvonila dvakrát sokolovská branková konstrukce. Nicméně byli to právě hosté, kteří udeřili. Gut poslal deset minut před koncem svůj tým do vedení, a znovu to bylo v početní výhodě. Ale i Dukla si pomohla ve hře pěti proti čtyřem. Remízový stav zajistil Kolář. Vzápětí mohl rozhodnout Illéš, ale odkrytou branku netrefil.

To hostující Rohan problém zavěsit neměl. Ale to už běželo prodloužení, a Dukla ho kvůli Pekrovi, který dostal pět minut a trest do konce utkání, hrála oslabená.

Chance liga – 5. kolo

JIHLAVA – SOKOLOV 2:3p

Branky a nahrávky: 5. Harkabus (Zadražil, Illéš), 57. Kolář (Chlubna) – 7. Prymula (Jandus, Kadlec), 50. Gut (Šik, Kadlec), 62. Rohan (Jandus, Tůma). Rozhodčí: Barek, Pilný – Jindra, Roischel. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:3. Diváci: 694. Třetiny 1:1, 0:0, 1:1. Jihlava: Fučík – Krenželok, Černý, Kolář, Eliáš, Bilčík, Mareš, Černohorský – Čachotský, Zadražil, Illéš – Jiránek, Fronk, Pekr – Harkabus, Poletín, Chlubna – Havránek, Lichanec, V. Brož.