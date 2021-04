V minulé sezoně, a vlastně na pár výjimek od svého mládí neustále, oblékal Adam Zeman dres jihlavské Dukly. Nyní ovšem hájí barvy Vsetína, se kterým, stejně jako jeho mateřský klub, postoupil do semifinále play-off Chance ligy. Devětadvacetiletý forvard Valachů se na bitvy proti „svým“ těší a zřejmě vypíše i nějakou prémii za postup.

Adam Zeman (vlevo) půjde proti svému mateřskému klubu. Na bitvu s Duklou se těší. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Jak se těšíte na návrat do Jihlavy, a ještě v takové fázi sezony?

Celkem jsem si to přál, že si to semifinále zahrajeme s Jihlavou. Těšíme se na to všichni a já doufám, že to bude super série a skvělý hokej.