Jihlava se sice poučila z nepovedeného středečního utkání, které projela jasně 2:5, ovšem ve čtvrtek nakonec Rytířům stejně podlehla. Rozhodly maličkosti a branka Fronka čtvrt minuty před koncem základní hrací doby byla málo. „Neřekl bych, že jsme byli horší. Měli jsme ve hře pár věcí, kterých se musíme vyvarovat. Zbytečné fauly, po kterých pár kluků hraje více a jsou zavaření, a někteří kluci hrají méně, takže nejsou v tempu,“ vypíchl důležitý bod Jiří Fronk.

Mladý forvard Jihlavy uznal, že v přesilových hrách je markantní rozdíl. Dukla ve čtvrtek pohrdla i dvojnásobnou početní výhodou. „Těžko říct konkrétní věc, čím to, že nám přesilovky nejdou. Snažíme se střílet puky na bránu a i v přesilové hře pět na tři jsme nějaké střely měly. Ale nespadly do branky. Budeme doufat, že se vše změní a otočí,“ přeje si.

Série je nyní otevřená a stěhuje se do Kladna, a Jiří Fronk věří, že se dodrží pravidlo a radovat se budou znovu hosté. „Jedeme tam pro výhru. Podle výsledků to vypadá, že nám jejich hřiště svědčí. Tak doufejme, že nám kladenský led bude opět svědčit více a zase půjdeme v sérii do vedení,“ přeje si.