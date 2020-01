Cíl splněn, ačkoliv na tři body se musel výběr SK nadřít. „Myslím, že to bylo pěkné utkání a z naší strany, až na polevení ve druhé polovině první třetiny, jsme ho odehráli velmi dobře. Ale soupeř přijel dobře připravený, a co jsem měl informaci, tak byl posílen hráči z Rosic, kteří tam ukončili činnost a přišli do Zastávky. Podle mě budou patřit mezi ty první čtyři týmy, které by se měly utkat o vítěze v play-off,“ míní kouč Telče Josef Prášek.

Jeho svěřenci se nenechali vyvést z míry ani tím, že hosté v prvním dějství otočili z 0:1 na 2:1, a na začátku druhého utekli na dvoubrankový rozdíl. „Naštěstí tím odhodláním, že to po tom závěru první třetiny musíme zlepšit, jsme rychle vyrovnali a povedlo se nám to zvrátit,“ poukazuje na výbornou prostřední část, v níž dala Telč čtyři branky.

„Vyzdvihl bych výkony Šťastného a Kreta, na druhé straně zachytal výborně Vybíral. Ani nevím, jestli to je tím, že je tak dobrý brankář, nebo je to naší neschopností, protože proměňování šancí nám dělá problémy pořád,“ pousmál se Prášek.

Potěšily ho i dva góly v početní výhodě. „Za to bych chtěl kluky pochválit. Konečně jsme to dokázali sehrát, jak si představujeme. Doteď to byla slabina. Doufejme, že to do play-off ještě vypilujeme, když tedy kluci přijdou na trénink,“ popíchl trenér s úsměvem své svěřence, aby docházku vylepšili.

„Ale celkově to byl pěkný hokej, jsem spokojený. Bylo i hodně lidí, kterým jsme nabídli dramatický zápas.“

CHYBÍ VIDEO

Sobotní mač nabídl takřka vše, co dobrý hokej nabídnout má. Na ledě nechyběly ani emoce, ke kterým přispěly zejména dvě situace před hostující svatyní. Rozhodčí Sibera totiž odmítl uznat dvě branky, kterých se domácí dožadovali. „U toho prvního byl špatně postavený. Viděli to skoro všichni, že to bylo za čárou, ale brankář to stáhl lapačkou,“ poukazál Prášek na první spornou situaci.

Ve druhém případě sudí puk v síti viděl, ale před tím, než ho domácí dopravili na místo určení, měl ho prý už ve své moci Vybíral. „On stál za bránou, zase problém pohledu, ale tam měli poradit čároví, on ho určitě nedržel,“ nastiňuje trenér Telče.

„Hlavní ale je, že jsme vyhráli. A prostě chybí video,“ dodává kouč s úsměvem.