Horácká Slavia je momentálně v dobrém rozpoložení. Po jasných výhrách se Vsetínem (3:0) a v Ústí nad Labem (4:0) se odpoutala ze dna prvoligové tabulky. „Sebevědomí teď určitě máme. Kluci si věří,“ komentuje trenér bílých hvězd Jaroslav Barvíř.

Jeho tým sází na zodpovědnou defenzivu. A jelikož dvakrát po sobě neinkasoval, je to zřejmě dobrá cesta. „Kluci věří, že i ty systémové věci jsou správně nastavené,“ těší ho zodpovědný přístup hráčů.

Na druhou stranu třebíčský trenér po dvou výhrách v řadě v oblacích nelétá, a přehnanou euforii krotí. „Já je držím zkrátka,“ směje se kouč, který ví, že dnes to bude těžké.

Třebíč jede do Prahy, kde od 18 hodin narazí na Slavii, která v úterý porazila v prodloužení Duklu. „My chceme jít zápas od zápasu, teď jich je navíc strašně moc za sebou. A na Slavii se určitě připravíme. Materiály máme a hráčům je ukážeme. Ale hlavně se budeme soustředit na naší hru. A jako vždycky budeme chtít vyhrát,“ doplnil Barvíř.

Jihlavští hokejisté jsou na tom oproti Třebíči opačně. Dvakrát za sebou prohráli. Ve Vrchlabí se jim zápas vůbec nepovedl. V úterý se jejich výkon proti Slavii zvedl, ale stejně z toho byl jen bod.

Chance liga

DNEŠNÍ PROGRAM: Havířov - Vrchlabí (16.00), Frýdek-Místek - Prostějov (17.00), Poruba - JIHLAVA, Vsetín - Benátky n. J. (oba 17.30), Slavia Praha - TŘEBÍČ, Kolín - Šumperk, Kladno - Kadaň, Sokolov - Ústí n. L., Přerov - Litoměřice (vše 18.00).

Třetí porážka v řadě by byla nepříjemná. Aby nepřišla, budou ovšem muset Jihlavští dnes půl šesté překonat překážku v podobě Poruby, která je jako jediná v tabulce před nimi. „Podle posil a jmen je to jeden z nejlepších týmů ligy,“ tvrdí asistent trenéra Karel Nekvasil, který ale strach z hostitele nemá: „My vždycky jdeme do zápasu s tím, že ho chceme vyhrát,“

A jaká cesta povede k výhře? „Určitě musíme zlepšit obrannou hru, ve které je moc chyb. Zbytečných a jednoduchých. Nesmíme vymýšlet takové blbosti. Když tohle nezlepšíme, dostaneme tam nasypáno,“ má jasno jeden z trenérů, který nicméně nechce ustupovat z aktivního pojetí hry. „I když se budeme soustředit i na obranu, tak chceme dál hrát náš útočný a agresivní styl,“ dodal Nekvasil.

Jihlavští ale budou postrádat Čachotského. Ten totiž nedohrál úterní mač se Slavií kvůli zraněnému tříslu.