Nesmlouvavý obránce už jihlavský dres oblékal ve sezonách. V roce 2015/2016 si zahrál baráž o extraligu, v následném ročníku byl i součástí úspěšné party, která do elitní soutěže postoupila.

Postavou sice nevysoký obránce si umí zjednat respekt a nezalekne se ani šarvátek, což několikrát předvedl i za Duklu. „Je to zarputilý obránce, který nikomu nic nedaruje a dokáže se zastat spoluhráčů. To je něco, co nám v poslední době chybělo a proto je pro nás výhodné, že jsme se domluvili na jeho návratu zpátky. Vlasta sám chtěl, oslovil nás. Věřím tomu, že se do Dukly vrací rád,“ uvedl na webu Dukly jednatel klubu Bedřich Ščerban, a připomenul, že s Bilčíkem podepsal dvouletý kontrakt.

Kvitovat tento příchod musí i trenérské duo Ujčík, Nekvasil. „Obránci jsou nyní naší prioritou,“ sdělil před pár dny asistent kouče Karel Nekvasil. Nyní jich je na soupisce osm. A počítá se s tím, že Bilčík bude velmi platný.

Rodák z Brna si zahrál i extraligu za Kometu, poté oblékal několik sezon dres Třebíče, z níž se přesunul právě do Jihlavy. Vedení klubu tehdy mělo zájem o jeho pokračování, avšak Bilčík zamířil do polského Gdaňsku, kde odehrál i uplynulý ročník.