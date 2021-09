/VIDEO/ Do sezony zatím bez kapitána. Jako poslední vstoupí do letošního ročníku Chance ligy jihlavští hokejisté. Vzhledem k tomu, že ji letos hraje lichý počet týmů, má Dukla v prvním kole volný los. Ještě déle si na svoji premiéru počká kapitán Josef Skořepa, který ještě doléčuje zranění z minulého ročníku. „Zhruba za měsíc zkusím jít na led,“ plánuje zkušený útočník.

Trenér Viktor Ujčík hovoří o ambicích Dukly v nové sezoně. | Video: Karel Líbal

Kapitáne, v přípravě jste odehráli osm utkání. V nich jste šestkrát zvítězili a jen dvakrát těsně podlehli extraligovému Kladnu. Dá se říci, že jste na sezonu dobře nachystáni?

Já jsem ještě ty zápasy sledoval na tribuně. Ale převážně se mi líbilo, jak kluci hráli. Bylo to přesně to, co trenéři po nás chtějí. Výsledky tomu proto odpovídaly. Věřím, že si to přeneseme i do sezony a budeme tak hrát dál.