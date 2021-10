Dukla doma s Kališníky selhala. Zklamání zmírnilo Havránkovo gesto fair-play

Tohle se vůbec nepovedlo. Jihlavští hokejisté si připsali první domácí porážku v sezoně. To by nebyl takový problém. Fanoušky však rozladil naprosto bezkrevný výkon týmu. Přesto mohli být po utkání i hrdi. A to na velké gesto Tomáše Havránka, který odvolal vyloučení soupeře. Přiřadil se tak k obdivovaným rytířům profesionálního sportu.

V době, když už Dukla v první třetině zápasu proti Litoměřicím prohrávala 0:2, měli Jihlavané dostat výhodu přesilové hry po faulu na útočníka Tomáše Havránka za brankou hostí. A tím i možnost zkorigovat nepříznivý stav. Údajně faulovaný hráč však hned po přerušení hry kroutil nesouhlasně hlavou a gestikuloval směrem k rozhodčím. „Já jsem jenom zakopl," přiznal po utkání jihlavský útočník na dotaz Deníku. Popis situace od samotného hráče si můžete vyslechnout v přiloženém videu. Kdo další například přiznal sporně vyhodnocenou situaci? Některé případy si prohlédněte dál. Tenista Carlos Alcaraz Chorvatský tenista Marin Čilič vyhrál zápas v Estorilu zásluhou čestného gesta španělského tenisty. Zdroj: ČTK V dubnu měl na turnaji v portugalském Estorilu proti známému chorvatskému tenistovi Marinu Čiličovi za stavu 1:1 na sety a 2:2 tento sedmnáctiletý tenista brejkbol. Po zahlášeném autu by ho i proměnil. Jenže Alcaraz si verditkem sudího nebyl jistý. Stopu míčku prozkoumal a lajnového rozhodčího opravil. Čilič i díky tomuto gestu nakonec duel vyhrál. Fotbalista Martin Doležal Martin DoležalZdroj: ČTK V zářijovém duelu české nejvyšší fotbalové soutěže mezi Jabloncem a Karvinou opravil rozhodnutí sudího domácí útočník Martin Doležal. Po nařízení rohového kopu přiznal, že míč hlavičkoval v souboji on sám. Hlavní rozhodčí vzal své rozhodnutí zpět a hosté naopak prováděli kop od branky. Triatlonista Diego Méntrida Triatlon, ilustrační fotoZdroj: ČTK Vloni na podzim se stala nečekaná příhoda při závodě ve španělském Santanderu. Domácí závodník v něm odmítl doběhnout na medailovém třetím místě. Bylo to z toho důvodu, že ve finiši lépe běžící Brit James Teagle naboural do oplocení tratě. Méntrida karambolu nevyužil, počkal na protivníka a nechal ho opět dostat se před něj a doběhnout na zasloužené pozici.