Na ledě patnáctého Havířova měli hosté z Jihlavy, kterým patřila po pauze druhá příčka, jasný úkol. Jenže z tříbodového zisku sešlo!

Dukla šla přitom díky pohotové dorážce Fronka do vedení, ale pak začala hodně faulovat, což ji vyvedlo z míry. Nejenže přišla o svůj náskok, jelikož havířovský Prokeš v přesilovce vyrovnal, ale také dostala soupeře do sedla. Z toho pramenil i obrat po trefě Kachyni těsně před koncem třetiny.

A když přestávku gólově orámoval Doktor, další využitou přesilovkou, ztrácela Jihlava už dvě branky! Po půlhodině hry sice Harkabus šikovným manévrem a přesným pokusem k tyči snížil, ale zabránit šoku to nepomohlo. Brankář Stezska už žádný puk za svá záda nepustil, a to i přesto, že hosté měli v závěru početní výhodu a zkoušeli to i v power-play.

Chance liga

HAVÍŘOV - JIHLAVA 3:2

Branky a nahrávky: 14. Prokeš (Maruna, Szturc), 19. Kachyňa (Maruna, Doktor), 22. Doktor (Bořuta) – 12. Fronk (Bilčík), 35. Harkabus (Mareš, Zadražil). Rozhodčí: Doležal, Kašík – Konvička, Vašíček. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Třetiny 2:1, 1:1, 0:0. Havířov: Stezka – Chroboček, Rašner, Kachyňa, Bořuta, Havel, Mrowiec, Kočí – Szturc, Prokeš, Rudovský – Procházka, Seman, Doktor – Mrva, Cihlář, Maruna – Vašenka, Petriska, Becher. Jihlava: Žukov – Kolář, Dundáček, Strejček, Mareš, Eliáš, Bilčík, Dvořák – Illéš, Skořepa, Čachotský – V. Brož, Fronk, Jiránek – Pekr, Zadražil, Harkabus – Cachnín, Lichanec, Havránek.