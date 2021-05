Dovolená je fuč a jihlavští hokejisté se dnes opět musí hlásit na startovní čáře. Odpočinuli si vůbec trenéři od svých svěřenců? „Upřímně? Uteklo to nějak rychle,“ pousmál se asistent Karel Nekvasil, který byl zvyklý z mládežnických výběrů na delší pauzy. „Ale musí se začít, aby vyšel plán, který máme,“ má jasno jeden z koučů Dukly.

Ti svolali hráči už dnes, nikoliv až v pondělí, jak bývá zvykem startovat nové přípravné období. Čtvrtek a pátek totiž poslouží k tomu, aby se ztuhlá těla zahřála. „Takhle to děláme vždycky, i když jdeme v přípravě na led. Nebude to úplná pohodička, ale nebude to tak, aby nemohli o víkendu chodit a v pondělí to ještě cítili,“ ujišťuje Nekvasil, že hráče dnes a zítra nečeká nic drastického a v jihlavské hale Start si zahrají i různé hry.

Kádr pro přípravný blok se hodně rozrostl. Pracovat by trenéři měli s takřka třicetičlenným kádrem, který se ale zřejmě v plné síle nesejde. „Nový obránce Niko je ještě ve čtvrtek a v pátek se svým kondičním trenérem. Nevíme, jak na tom bude Pepa Skořepa, který šel nakonec s tím kolenem na lapadoskopii. Asi začne, ale nejspíš ne tak, jak bychom si představovali. Otazník visí ještě nad jedním obráncem, který by měl přijít na zkoušku,“ nastiňuje Karel Nekvasil.

Od pondělí už se najede na loňský formát drilu. Velkou jeho část bude mít na starost kondiční trenér Miroslav Skála. „Bude to mít podobnou strukturu jako minulý rok. Akorát s tím, že Míra Skála zkoušel novou náplň tréninků, při které se prý cítil dobře, a tak tam asi změna bude,“ reaguje jeden z trenérů Jihlavy.

Týdenní harmonogram by měl vypadat následovně. V pondělí a ve čtvrtek budou v posilovně trpět nohy, v úterý a v pátek ruce, ve středu bude v zápřahu střed těla. „Loni byly po nohách vždycky hry, letos bude změna, protože už budeme mít v pondělí a ve čtvrtek odpoledne led, kde budou herní tréninky,“ popisuje.

Tahle novinka hráče zřejmě potěší. I když Nekvasil si není jistý, zda všechny. „Já si myslím, že kluci, co skončili dřív a přichází k nám a měli tu pauzu na ledě delší, budou to vítat. Ale pro ty naše stávající, kteří hráli finále a skončili pozdě, to možná bude brzy. Ale výjimky dělat nemůžeme,“ má jasno jeden z trenérů.

Ovšem jednu přece jen udělat musí. „Jediný Tomáš Čachotský má individuál. Ten si tu letní přípravu jede mraky let podle sebe. On ví, co to tělo potřebuje, nemá cenu mu do toho zasahovat. A nehledě na to, že na to má roky,“ doplnil Nekvasil.

Tradiční jsou i páteční výběhy do sjezdovky, které si trenéři ujít nenechají ani letos. „Samozřejmě Šacberk bude. Ten je na morál,“ směje se asistent, který už tuto „nemilou“ zprávu oznámil i Vlastimilu Bilčíkovi. Ten si před rokem odbyl premiéru, kterou protrpěl. „Už mi psal. On ale ví, že to potřebuje. Ať se trápí, běhá klidně poslední, ale naplno,“ dodává Karel Nekvasil.