První trénink v bruslích absolvovali jihlavští hokejisté ve čtvrtek dopoledne. Pod dohledem asistenta trenéra Karla Nekvasila, jelikož hlavní kouč Viktor Ujčík je s juniory a dorostenci na soustředění v Polsku, vyjelo na led pouze osm hráčů. „Někteří chodí stále na brigády,“ uvedl Nekvasil jeden z důvodů, proč nebyl kádr kompletní.

Od příštího týdne by se počet hráčů měl zvedat. „Ještě budeme řešit, kdy budou tréninky, jestli je nepřesuneme na odpoledne. Aby ti, co ještě budou chodit do práce, je stíhali také. Ale to bude vše o domluvě. Je i možnost, že uděláme dva tréninky denně,“ nastínil jeden z trenérů Dukly. "A teď v neděli možná uděláme ještě jeden dobrovolný," dodává.

Nekvasilovi je ale jasné, že pohled na svěřence nebude po tak dlouhé pauze zrovna nejhezčí. „Vzhledem k tomu, že jdeme na led po pěti týdnech, tak kluky zase budou bolet přitahovače, třísla. Pojedeme všechno od začátku a o nějaké intenzitě v trénincích se nedá moc hovořit,“ je si vědom. „Nějaká suchá příprava možná bude součást tréninku. Ale spíš to bude o tom protáhnout to, co na ledě zatáhnou. Taková kompenzační cvičení, protože té suché přípravy mají myslím stejně dost,“ doplňuje.

Hráči budou určitě nadšení, že zase mohou vzít hokejky a vyrazit na ledovou plochu. Je tam však jeden háček. „Nemáme daný termín zápasů, takže to datum D, ke kterému se musíte připravit, chybí,“ není nadšený. „Ale na druhou stranu ty kluky nemusíme za každou cenu přetěžovat. Můžeme do toho najet pozvolna. A až vyleze nějaké to datum, přizpůsobíme se a nejdeme tu zlatou střední cestu, abychom byli dobře připravení,“ věří Karel Nekvasil.