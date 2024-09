Stále se držíme dlouhodobého konceptu, od loňské sezony zapojujeme zejména mladé hráče, kteří by měli být letos zase o něco výkonnější než loni po získaných zkušenostech. Tým se podařil doplnit v obraně a na pozice brankáře o hráče, kteří jsou kvalitní. Jako tým se chceme prezentovat atraktivní hrou, na kterou budou fanoušci rádi chodit.

Jaké jsou ambice klubu pro nový ročník druhé nejvyšší soutěže?

Naše ambice jsou stále stejné, v základní části se chceme pohybovat ve vrchních patrech tabulky do šestého místa. Vzhledem k tomu, že máme v týmu hodně mladíků a odchovanců, je pro mě osobně velice důležité, jak tým bude vystupovat a jaké bude podávat výkony, lidově řečeno na oko. Fanoušci se musí rádi vracet do hlediště a musí je naše předvedená hra bavit, aby odcházeli s hezkým prožitkem.

Daří se plnit plán, který jste si jako klub nastavili do azylových sezon?

Myslím si, že se nám to daří, stále se nastaveného plánu držíme. Když jsme začali hrát v azylu dva roky zpět, oznámily se dlouhodobější strategické výhledy klubu. Říkali jsme, že bude pro nás v Pelhřimově důležité, aby byl klub poškozen co nejméně to půjde. V loňské sezoně ta výkonnost na konci byla až nad očekávání a má stále vzestupnou tendenci. Kluci, kteří dostali příležitost, tak jí uchopili za pačesy a hráli v závěru skvěle. Až bude stavba pod střechou, tak budeme znát mnohem přesnější datum, kdy by měla začít kolaudace. To je pro nás ohromně důležité v tom smyslu plánování. Nyní je stavba stále závislá na počasí, které v tuto chvíli opravdu nepřeje. Až bude hala zastřešena, tak jsou nám lidé, kteří halu staví, schopni říct opravdu skoro na den přesně, kdy bude hotová.

Mění se postupně zájem hráčů hrát za Jihlavu s výhledem nové arény?

Ano mění se to, hráči sami vidí to pomyslné světlo na konci tunelu a vnímají ten stadion, jak se o něm mluví, jaká jsou očekávání a budoucnost klubu. Před touto sezonou byla ta jednání s přicházejícími hráči o poznání jednodušší než v předchozích dvou letech.

Jak si stojí mládež Dukly po dvou letech bez haly?

Po přesunu do azylu odešla spousta hráčů z mládežnických kategorií. Loni se to pohybovalo okolo třiceti odchodů, letos jich bude už možná ke čtyřiceti. Odešli samozřejmě hráči, kteří byli nadprůměrní a vnímali přesun do azylu negativně pro svůj osobní vývoj. Přesto si myslím, že to naše mládež zvládá velice dobře, naše juniorka stále ukazuje, jak kvalitní je a že ty vyšší ambice má. Co se týče U15 a U17, tam bych si přál, abychom se pohybovali v klidných vodách. Snaží se nám díry po odchodech postupně zalepovat a to samozřejmě svědčí o kvalitní práci, kterou všichni v klubu odvádíme i přes tyto složité roky. Stále se nám daří vychovávat hráče pro A-tým, kdy v současné době máme vlastních odchovanců v klubu hodně.

Vzbuzuje nová aréna vyšší zájem partnerů do dalších let?

Jednání s partnery stále vedeme a vnímáme nárůst zájmu s tím, že se hala pomalu blíží do finále. Velký zájem firem je především o skyboxy, které budou zdobit nový stadion. Ty zatím nabízet nemůžeme, jelikož nejsou stále hotové patřičné právní kroky. Nicméně naši dlouholetí partneři, kteří nás podporují celou tuto složitou dobu, mohou už nyní říct, o co by měli v budoucnu zájem a já si je postupně vedu v evidenci “rezervace” do doby, kdy bude možnost smlouvy uzavřít. Věřím, že bude klub v nové hale tak ekonomicky silný, že bude moct útočit na extraligu.

Jaká bude odměna pro diváky, kteří podporují klub nákupem permanentních vstupenek?

V loňské sezoně jsme vyhlásili povzbuzovací program, kdy člověk po nákupu permanentky minulého ročníku, bude mít právo první volby na sedačku v nové hale. Ti, co si zakoupí permanentku na letošní sezonu, budou v takzvané druhé vlně první volby. Poté se dá samozřejmě zbytek permanentek volně do prodeje. Neočekávám, že by se na někoho nedostalo, ale samozřejmě, nějaká místa jsou pro diváky atraktivnější, někdo seděl celý život na jednom místě a je tam zvyklý.

Chystá klub opět události jako například Army Game?

Konkrétně Army Game dodržujeme dlouhodobě, protože klub má vojenskou historii. Tuto tradici jsme zavedli, abychom vzdali hold veteránům. Zejména v dnešní době to vnímáme jako velice důležitou věc a hodláme v tom nadále pokračovat.