Tomu se zamlouval výkon jeho svěřenců v utkání s bratislavským soupeřem. „Z mého pohledu velice kvalitní utkání, Budapešť nás v mnoha ohledech prověřila, má v týmu spoustu skvělých bruslařů. Ukázala také, že si velice rozumí s pukem a má dobře natrénované přesilovky. Pro nás maximální přínos, vyzkoušeli jsme si pár věcí, které chceme v sezoně hrát,” uvedl trenér mužstva Viktor Ujčík.

Ten byl spokojený s celou přípravou, i když jí nepřeceňuje. „Samozřejmě jsme vždy spokojení, když se vyhrává, ale musíme brát také v potaz kvalitu soupeřů. Nechci samozřejmě snižovat kvalitu ani jednoho z celků, proti kterým jsme nastoupili, ale byl tam tým z nižší soutěže, nováček Maxa ligy, celek z Maďarska. Vidíme však, že je před námi stále hodně práce,” uvedl Ujčík.

Koncovka Duklu v přípravě netrápila. „Moc bych si přál, abychom si tu koncovku z přípravy přenesli i do ligy. V loňské sezoně nás koncovka trápila až do play-off, kde jsme tu smůlu prolomili. Nás to baví o to víc, když padají branky, a diváky to musí bavit dvojnásob,” dodal Ujčík.

Do prvního ostrého zápasu v lize Dukla vyrazí už v sobotu. Jako první změří síly se Zubry z Přerova, které v přípravě potkala hned dvakrát. Nejprve porazila Přerov venku po nájezdech 5:4, následně na domácí půdě v základní hrací době vysoko 7:3.