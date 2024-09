S Duklou spolupracuji již druhým rokem a osobně jsem maximálně spokojený. Vedení mi nechává skoro ve všech ohledech volnou ruku, což každý grafik vždy velice ocení.

V čem se liší nově navržené dresy oproti těm z loňské sezony?

Na začátku nutno podotknout, že loňské dresy, které jsem měl tu možnost navrhovat, se mi stále moc líbí. Nicméně, chtěli jsme pro tuto sezonu něco jiného, abychom fanouškům nepředstavili skoro totožný dres jako loni. Zmizela tak obarvená ramena a svislé pruhy na bocích. Místo toho byly zvoleny pruhy na rukávech. Zvolil se jiný, mnohem hezčí a modernější font jak pro číslovky, tak pro jmenovky. To je jedna z věcí, ve kterých se z mého pohledu dres razantně vylepšil. Trikot znovu disponuje lehce prolnutým vzorem, který zhruba v polovině mizí do ztracena. Co se týče zad, všimne si fanoušek jmen přispěvatelů na spodku, která loni zdobila dres v přední dolní části. Chtěli jsme tento prvek dát mimo přední stranu, kterou jsme se snažili nechat co nejvíce čistou.

Jaká byla hlavní inspirace na návrh dresů do letošní sezony?

Kdybych měl mluvit o inspiraci, tak toho moc nepovím. Žádnou jsem se neřídil, vzešlo to pouze z mých představ a z návrhu z loňské sezony. Upravilo se to, co mi na nich již nesedělo, zejména tedy font, vzor a jména věrných fanoušků vepředu.

Pokud bylo více návrhů, proč vyhrál právě tento a v čem se lišil od ostatních návrhů?

Více návrhů předloženo z mé strany nebylo. Samozřejmě, při výrobě a navrhování jsem se rozhodoval mezi několika variantami, ale s postupem času zbyla pouze jedna. Když tedy přišlo na finální verdikt, předložil jsem vedení Dukly pouze tuto variantu, na které jsme se shodli, líbila se, a dále jsme jen ladili detaily ohledně partnerů, barevnosti a dalších maličkostí.

Jak dlouho trvala tvorba návrhu?

Když bych to bral od počátečního náčrtu až po přípravu do tiskových dat, kdy následně dres putuje do tiskárny, trvalo to celé asi tři nebo čtyři týdny. Čistého času ve Photoshopu to trvalo kolem patnácti až dvaceti hodin. Nicméně, pokud to budeme brát od úplného začátku, tedy od prvotního mailu, práce na tvorbě až po poslední mail, kdy jsem poslal data k tisku, bavíme se zhruba o třech až čtyřech týdnech.