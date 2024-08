Hodnocení po zápase si vzal na svá bedra jihlavský asistent trenéra Karel Nekvasil. „Byl to dobrý zápas, který splnil naše očekávání a co jsme po klucích požadovali. Přerov nás čeká hned první kolo v lize, takže to byla pro nás jasná volba pro výběr těchto zápasů. Začátek byl z naší strany vlažnější, půl úvodní třetiny byl Přerov jasně lepší, dobře bruslil, byl houževnatý. V mnoha případech jsme měli také štěstí, teď nám to tam padá, takže si to musíme přenést do sezony. Za mě se jednalo o zasloužené vítězství,” shrnul průběh utkání Nekvasil.