Lépe začali domácí, jelikož Žalčíkovu ránu neměl Brož v jihlavské brance šanci zkrotit. To samé se ale dalo říci i o pokusu Koláře, který dělovkou od modré skóre vyrovnal. Na střídačce Dukly bylo o necelé tři minuty později ještě veseleji, když se sražený puk dostal k Andělovi, a ten pohotově zamířil také přesně mimo dosah Šturaly.

O osudu zápasu rozhodla nedisciplinovanost Prostějova. Dvojnásobnou přesilovkou Dukla nepohrdla, přesněji Pekr, který ve druhé části zamířil přesně do horního růžku. Tentýž hráč ukázal, že to náhoda nebyla, protože na začátku třetí části propálil Štůralu ve hře pěti proti čtyřem. Aby nebylo o vítězi pochyb, zametl odražený kotouč do prostějovské branky také Skořepa. Gólovou tečku sice obstaral z trestného střílení domácí Račuk, ovšem na páté jihlavské výhře v řadě to nic nezměnilo!

Branky a nahrávky: 2. Žálčík (Divíšek, Račuk), 54. Račuk (TS) – 10. Kolář (Anděl), 12. Anděl (Poletín), 36. Pekr (Pohl, Čachotský), 46. Pekr (Pohl, Čachotský), 54. Skořepa (Piegl, Čachotský). Rozhodčí: Doležal, Skopal – Komínek, Kučera. Vyloučení: 9:9. Využití: 1:2. Diváci: 349. Střely na branku: 35:30. Třetiny 1:2, 0:2, 1:1. Jihlava: J. Brož – Staněk, Pohl, Bukač, Kolář, Půža, Piegl, Holý – Zeman, Skořepa, Čachotský – Pekr, Poletín, Anděl – Chlubna, Fronk, Jiránek – Protasenja, Lichanec, Harkabus.