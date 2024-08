Pro předplatitele

Milan Horák dnes 08:30

Hokejisté Dukly Jihlava mají za sebou úspěšný start do přípravného období před novou sezonou. Tým odehrál dva přípravné zápasy, v úterý zvítězil 5:4 po samostatných nájezdech v Přerově a ve čtvrtek 4:1 na ledě nováčka ligy Chomutova. Výhry posílily morálku mužstva a ukázaly slibný potenciál do nadcházejících soutěžních utkání. Výkony Dukly v těchto zápasech naznačují, že tým je dobře připravený a odhodlaný podat v sezoně co nejlepší výsledky.