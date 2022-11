S čím se ale počítat nedalo a zůstalo před sezonou zahaleno mlhou, byly příjmy. „Město i partneři plní vše, co bylo předem domluveno,“ cení si jejich přístupu šéf Dukly. „Nejvíce ale vnímáme vzniklé ztráty z příjmů ze vstupného. Na sezonu jsme prodali zhruba třicet permanentek fyzickým osobám. Na zápasy dochází přibližně tři sta osmdesát až čtyři sta platících diváků, což je pro profi sport opravdu nízká kvóta,“ přidává surová čísla Ščerban.

Zatím předvádíme jen průměr. Chybí nám kvalita ve finální fázi, připouští Ujčík

Finanční pomoc od fanoušků je tak pro klub přímo životně důležitá. „Úplně upřímně říkám, že pokud by to pokračovalo stejným tempem dál, mohlo by nás to opravdu stáhnout pod vodu,“ nic nezastírá bývalý vynikající obránce. „Právě proto přicházíme s touto akcí, kterou chceme apelovat na naše fanoušky, aby se v tomto nelehkém období s námi semkli a pomohli nám.“

Akce Pojďme zachránit Duklu má velkou podporu i od bývalých hráčů klubu. Připojují se k ní například Oldřich Válek, Milan Chalupa, Tomáš Čachotský a další. „Samozřejmě bych byl rád, kdyby Dukle fanoušci pomohli,“ přidává se legendární křídelník Jiří Holík. „Chápu, že je to v této době hodně složité. Vnímám snahu klubu vyprovokovat větší zaujetí pro Duklu. Její historie je slavná a zasluhuje si to. Musím kvitovat, jak město Jihlava drží Duklu a přispívá na její činnost.“

„Vedení Dukly má naši podporu a oceňujeme, že se sami snaží situaci řešit,“ potvrzuje primátor města Petr Ryška, který sám slíbil nákup tří permanentních vstupenek.

Těžké období. Hokejová Dukla má přes kočovné podmínky znovu nejvyšší ambice

Na sepětí Dukly s městem poukazuje současný trenér týmu a rovněž bývalý hráč Viktor Ujčík: „Tým tvoří řada odchovanců a hráčů, kteří jsou s Jihlavou a Vysočinou spjatí. Bojují za klub a věřím, že si podporu fandů zaslouží.“

Kromě nákupu permanentních vstupenek mohou příznivci Dukly přispět i vlastním finančním darem. „Spolek fanoušků má transparentní účet již delší dobu. Takže v případě, že by byl zájem o tuto formu příspěvku, může tuto cestu využít, Spolek fanoušků nám výnos ze sbírky daruje. Ostatně, v minulosti se již tak stalo,“ uzavírá výzvu fanouškům Ščerban.