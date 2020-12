Trenér Dukly Viktor Ujčík varoval svůj tým před kanonýrem Šmerdou, a právě tento hráč uplatnil svou rychlost, dostal se do útočeného pásma a už ve čtvrté minutě pokořil Jana Brože.

Domácí se ale vrátili do hry. A jak jinak, než přesilovými hrami. Dobře sehranou kombinaci zakončil rychlou střelou zápěstím Krenželok a vyrovnal, obrat zajistil krásnou ránou Pekr a po půl hodině hry už Jihlava vedla 3:1. Illéš vyštrachal puk u brankoviště a překonal dezorientovaného Michajlova.

Jenže tým z metropole to nepoložilo a zkušený Bednář zanedlouho snížil z přesilovky. O tom, že zápas půjde do prodloužení, se rozhodlo necelou čtvrt hodinu před koncem, kdy domácí nedokázali uklidit puk před Brožovou brankou do bezpečí a Petrov ho procpal až za záda jihlavského brankáře.

Po neclých dvou minutách prodloužení pak bylo jasno, kdo bude mít bod navíc. Veber přesprintoval svého strážce a procpal puk skrz Brože.

Chance liga

JIHLAVA – SLAVIA PRAHA 3:4P

Branky a nahrávky: 14. D. Krenželok (Pekr, Čachotský), 24. Pekr (Mareš), 31. Illéš (Chlubna, Jiránek) – 4. Šmerha (Barák), 33. Jaroslav Bednář (Buchta, Kuťák), 47. Petrov (Vlček, M. Ondráček), 62. Veber (J. Doležal, Kuťák). Rozhodčí: Souček, Hucl – Jindra, Bělohlav. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Třetiny 1:1, 2:1, 0:1. Jihlava: J. Brož - Krenželok, Eliáš, Černý, Strejček, Bilčík, Mareš – Čachotský, Skořepa, Illéš – Jiránek, Fronk, V. Brož – Harkabus, Lichanec, Pekr – Havránek, Čermák, Chlubna. Slavia Praha: Michajlov – Buchta, Nová, Krejčí, Hejda, Gaspar, Veber, Barák – Kafka, Všetečka, Šmerha – Tomica, Jaroslav Bednář, Šteiner – Doležal, Kuťák, Brož – Ondráček, Vlček, Petrov.