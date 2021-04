ROZHODČÍ. Kapitola rozebíraná nejen v tomto semifinále, ale po celou sezonu. Takřka v každém utkání se najde nejeden sporný okamžik, který rozvíří krev v obou táborech. A přestože i v úvodních dvou duelech bylo pár rozhodnutí někdy úzkostlivé, někdy zase benevolentní, není patrné, že by Jihlava nebo Vsetín měli kvarteto sudích nakloněno ve svůj prospěch.

Takový je prostě hokej, a velmi dobře to vystihl kouč Dukly po prvním semifinále. „Tak jak dělají chyby hráči při hře, protože je to rychlá hra, a jako je děláme my trenéři, při některých rozhodnutích, když jsme ve stresu, tak je mohou udělat i rozhodčí. Každý chce odvézt nejlepší výkon, a to, jestli se to povede, nebo nepovede, to k tomu patří,“ rozhodně si nestěžuje na výkony sudích Viktor Ujčík.

LAPAČ BEZ DIVÁKŮ. Za normálních okolností by na jihlavský výběr čekalo ve Vsetíně hokejové „peklo“. Lapač by byl bezesporu naplnění k prasknutí fanoušky domácího celku, kteří se neostýchají nelibost k soupeři projevovat celé střetnutí. Hosté jsou pod neustálou palbou kritiky, a kolikrát se nechají jejich názory unést i rozhodčí. Tuto výhodu ale Valaši ztrácí. Na Lapači bude domácímu celku tento motor chybět. Dukla by v tomto směru měla mít výhodu. „Je pravda, že fanoušci jsou tam zvláštní, ale také to tam dokáží naburcovat. Ten hokej je prostě s diváky lepší,“ konstatoval jihlavský bek Jan Strejček, že by raději prošel „peklem“ než koukal na prázdné ochozy.

BOJ MIMO MANTINELY. Vsetínskému klubu se po prvním utkání v Jihlavě nelíbilo, že jim rozhodčí neuznali branku v nájezdech, kterou podle nich docílil Vlach. A přezkoumat dali i šarvátku mezi Strejčkem a Bergerem. „My už jsme v kabině probírali, že Vrchlabí dávalo článek, že Vsetín jsou uplakánci, a s tím musíme souhlasit,“ nebral si servítky Jan Strejček. „Neví, čím na nás, asi to chtějí nějak ovlivnit,“ nenechal se vyvést z míry jihlavský bek. Jeho slova potvrdil i verdikt komise, která jeho zákrok za větší prohřešek neposoudila a také dala za pravdu, že neuznaný nájezd byl správně posouzen.

MALÉ KLUZIŠTĚ. Ve Vsetíně je malá hrací plocha, a tedy se dá čekat více soubojů. "Na takových hřištích, jako je Vsetín, je to trochu jiný sport ten hokej. Bude tam méně času. Oni to tam mají velmi dobře zvládnuté, protože jsou tam doma, ale my potrénujeme na tom našem menším zimáčku, abyhcom se na to dobře připravili. Budeme připravení. Musíme zjednodušit hru. Alfa omega bude dostávat puky z obranného pásma do středního a mít pokryté střelecké prostory tak, aby se domácí nedostali do vyložených šancí," má jasno Ujčík.

ZTRÁTY. Jihlavský výběr musí počítat minimálně se dvěma absencemi. K distancovanému Jiránkovi, který za faul kolenem vyfasoval dva zápasy stopku, přibyl po sobotním utkání kapitán Skořepa. Ten s bolestivou grimasou opustil led, a jelikož se jedná o koleno, na brzký návrat na led to nevypadá.

VEDENÍ DUKLY. Zvládnout oba domácí duely byl cíl Dukly, která je za tento čin velmi ráda. Ale stejný úkol bude mít i Vsetín. Proto trenér hostů Ujčík zůstává nohama pevně na zemi. „Série může být hrozně dlouhá,“ ví, že rozhodnuto zdaleka není. „Jsme hrozně rádi, že se to vyvíjí, jak se to vyvíjí. Ale víme, jak to sportovní štěstí může být ošidné a stačí něco někde podcenit, a soupeř se dostane zpátky do hry. My jedeme do Vsetína s tím, že tam chceme zvládnout hned ten první zápas,“ dodal Ujčík.