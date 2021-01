Včera ráno jihlavský klub zveřejnil na svém webu zprávu o příchodu, nebo spíše návratu Filipa Dundáčka. Havlíčkobrodský odchovanec se v minulosti podílel na posledním postupu Dukly do extraligy a naposledy nastupoval za ostravský klub. „Cíle budou hodně podobné jako v Porubě, kde jsou také nejvyšší cíle. To samé je v Dukle. Odcházím z druhého týmu tabulky do prvního, takže se pro mě v tomto nic moc nemění. V Jihlavě jsou ty největší cíle a budeme se snažit, abychom jich dosáhli,“ tvrdil při podpisu smlouvy Filip Dundáček.

Chance liga

Dnešní program: Ústí n. L. - Benátky n. J., Vrchlabí - Sokolov (oba 16.00), Litoměřice - Frýdek-Místek (17.00), Vsetín - Slavia Praha, JIHLAVA - Přerov (oba 17.30), Kladno - Poruba, Kadaň - Prostějov, Šumperk - TŘEBÍČ (vše 18.00).

Ten se mohl v žlutočerveném dresu představit už dříve, ale jednání se protáhla. „Abych řekl pravdu, tak jsme byli v kontaktu s vedením Dukly už v létě, ale tehdy jsem se rozhodl ještě setrvat v Porubě. Bohužel moje pozice letos nebyla tak silná jako loni. A když se naskytla možnost vrátit se zpátky do Dukly, tak jsem to uvítal a nabídku přijal,“ říkal pro klubový web obránce s ofenzívními sklony.

Vedení jihlavského klubu dělá vše pro to, aby svůj um mohl předvést již proti Přerovu. „Děláme všechny kroky, aby nastoupil. Naším cílem je, aby se to stihlo,“ tvrdí jednatel HC Dukla Bedřich Ščerban. „Zranili se nám obránci a nevíme, kdy se znovu zapojí do hry. Tady nás tlačila pata, hledali jsme nějaké posílení a tohle je nelepší řešení situace, protože Filip je z regionu,“ doplnil.

Zda se Dundáček dnes zapojí, stoprocentní není, ovšem jisté je to, že v CZ LOKO aréně by to měla být s Přerovem velká bitva. Hosté totiž dotáhli tři poslední mače do vítězného konce a jsou v dobré pohodě. Domácí vyhráli dokonce pět posledních střetnutí. Který z nich udrží tento trend?

Skvělou bilanci a formu posledních týdnů se dnes od osmnácti hodin pokusí potvrdit v Šumperku i Horácká Slavia. Hokejisté z Třebíče odehráli v lednu zatím devět střetnutí a jen dvakrát odcházeli poraženi! Šest zápasů dotáhli do tříbodového zisku, jeden vyhráli v prodloužení. Dvacet ze sedmadvaceti možných bodů je v tabulce katapultovalo do vrchního patra tabulky, jen kousek od nejlepších!

Naopak domácí Šumperk tabulkou klesá, jelikož pět posledních mačů prohrál a na svého dnešního soka z Vysočiny už ztrácí propastných devětadvacet bodů. Favorit je tedy jasný. Sebevědomím nabití hosté prahnou po sedmé výhře v řadě a zaváhání s draky by bylo jistojistě překvapením.