Hokejová Dukla se už opět může chystat na novou prvoligovou sezonu. Po dvou týdnech vyjela na led, a již dnes ji čeká duel s Porubou. Od něj si trenéři moc neslibují.

Jihlavští hokejisté (v tmavém) si po dlouhé pauze znovu zahrají! Do sezony odehrají pět přípravných duelů. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Po dlouhé karanténě, do níž je před čtrnácti dny poslala Krajská hygienická stanice, se v sobotu navečer sešli hokejisté jihlavské Dukly na společném tréninku. „Všichni jsme byli negativní, akorát jsme někteří až do půl páté čekali na výsledky. Ale nakonec jsme to absolvovali všichni,“ nastínil asistent trenéra HC Dukla Karel Nekvasil, jehož svěřenci jsou téměř všichni fit. „Jediný Fronk doléčuje po operaci vazu koleno a ještě nejde tréninky naplno,“ doplnil.