Až samostatné nájezdy musely určit vítěze první semifinálové bitvy hokejové Chance ligy mezi Jihlavou a Vsetínem. Dukla na svém ledě vedla, a pak dva góly ztrácela, i přesto se raduje z první důležité výhry 4:3. Tu zařídil rozhodující brankou v dovednostní soutěži a její sedmé sérii Havránek.

Jihlavští hokejisté v úvodním semifinále přetlačili Vsetín v sérii samostatných nájezdů. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Jihlavský výběr vytěžil z první třetiny, která skončila nerozhodně 1:1 a nabídla pár malých šarvátek, asi maximum, co mohl. A to i přesto, že se dostal do vedení, které zařídil bekhendovým pokusem Illéš. Větší část úvodního dějství totiž odehráli domácí v oslabení.