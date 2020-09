Jihlavští hokejisté se v rámci čtvrtého kola Chance ligy včera navečer představili na ledě neoblíbené Kadaně. Ta znovu vzdorovala, ale jen první třetinu. Od té druhé měli zápas v moci hráči Dukly, kteří zvítězili 5:2.

Jihlavští hokejisté zvládli duel v Kadani na výbornou. Po výsledku 5:2 vezou domů tři body. | Foto: Deník / Roman Dušek

Dvě vyloučení na úvod, to nebyl moc ideální vstup do zápasu. Sice je Dukla ustála, ale po tom druhém stejně inkasovala. Chlouba se rozjel do útočného pásma, pohrál si s obránci a nakonec prostřelil i Fučíka.