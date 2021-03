Dukla měla v pátek nůž na krku, a to bez srandy. Po dvou třetinách prohrávala v pátém utkání čtvrtfinálové série s Litoměřice 1:2, a od konce sezony jí dělilo dvacet minut. Pak se ovšem vzepřela a výhrou 4:2 si vynutila šestý duel. „Tým ukázal ducha a doufejme, že toho ducha si dokážeme přenést i do zápasu v Litoměřicích,“ věří před dnešní šestou prověrkou na soupeřově půdě trenér Jihlavy Viktor Ujčík.

Víru mají i sami hráči, kterým nalilo domácí úspěšné tažení novou krev do žil. „My jsme se v kabině totálně semkli a ukázali jsme obrovské srdce. Ukázali jsme všem, kteří nám nevěří a říkají, že to nezvládáme, že to zvládneme. Těch komentářů, které k nám dojdou, že nemakáme, že na to prdíme… Neprdíme! Prostě nám to nelepí, máme takové období. Jsme jen lidi. Ale makáme a jdeme zápas od zápasu,“ hlásil po pátečním utkání v emocích kapitán Josef Skořepa.

Emoční bude určitě i dnešní neméně důležitý zápas na Ústecku, který začíná v 17 hodin. A kdo bude na koni? Těžké odhadovat. Mohou to být domácí, kteří nemusí vyhrát, aby ještě mohli postoupit. V zádech mají navíc dvě nedávné domácí výhry nad Duklou. Ale mohou to být i hosté z Jihlavy, kteří sice budou pod tlakem vyřazení, ale zároveň si zvedli potřebné sebevědomí páteční výhrou.

Dá se konstatovat, že série je stále otevřená a může dopadnout jakkoliv. I když v Jihlavě mají jasno. „Oni si teď mysleli, že to tady zkusí. A teď to budou chtít určitě ukončit doma. K nám už se jim chtít nebude. Ale my tam pojedeme v neděli vyhrát a v úterý to tady ukončíme v náš prospěch,“ uzavírá s jasnou postupovou vidinou Josef Skořepa.