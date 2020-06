I proto si Viktor Ujčík a Karel Nekvasil průběh pochvalují. „Troufneme si říci, že jsme nad míru spokojení,“ potvrzuje asistent trenéra Nekvasil, který vyzdvihl velmi dobrou práci celého týmu, který vzal letní dril za správný konec a po fyzické stránce by měl být nachystaný velmi dobře. „Doufáme, že to pak kluci přenesou i na led,“ přeje si jeden z koučů Dukly.

Ten neopomněl vyzdvihnout ještě jednoho důležitého člena uplynulého období. „Kondiční trenér Míra Skála nám hodně pomohl. Je s ním výborná domluva. Tréninky má skvělé a my chceme, aby s námi pracoval nadále. Byl by to sice další člen navíc, ale takového člověka tým potřebuje, pokud se chce posouvat dál. To je jako s videokoučem nebo fyzioterapeutem,“ má jasno Nekvasil.

Dril se v Jihlavě pojal trochu specificky. Hráči byli rozděleni do dvou skupin. A to se líbilo nejen trenérům, ale i samotným hokejistům. „Jsem překvapený, jak tady kolektivní příprava funguje. Je super, že jsme na dvě party. Tréninky jsou krátké, baví nás to. Odsýpá to,“ potvrdil útočník Jaku Illéš.

Asistent trenéra ho jen doplnil: „Trénuje se mnohem lépe v jedenácti, dvanácti lidech než v pětadvaceti. Díky tomu měly tréninky jiné nasazení. A je tam prostor na opravy. Hlavně v posilovně se můžete zaměřit na techniku.“

Tento pátek se tým Dukly sejde „na suchu“ naposledy. „Oficiálně nám příprava tento den končí, ale v pondělí a úterý mají kluci ještě silové testy v posilovně. To už je ale individuální,“ prozradil Nekvasil, který nastínil i program následující: „Na led začneme chodit od třináctého července. První týden bude povinný jen pro ty mladší hráče, pro starší dobrovolný. Od dvacátého už začneme trénovat všichni, jsou tam naplánované ještě nějaké testy, které chceme stihnout do prvního přáteláku.“

Kádr jihlavského celku čítá momentálně osmadvacet hráčů, včetně tří brankářů. „Ten je plus minus uzavřený. Ale jednoho hráče máme přislíbeného, s tím už počítáme. A během srpna se ještě na trhu určitě někdo naskytne, a když se nám se bude hodit, tak se doplnění nebráníme. Není to tak, že teď máme tým, se kterým to určitě odehrajeme. I během sezony se to bude různě měnit,“ uzavřel Karel Nekvasil.