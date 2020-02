Prostějov zvládli, teď je tu výzva v podobě Frýdku-Místku. Hokejisté Třebíče díky středečnímu vítězství zůstali na dostřel druhému celku tabulky, který se ve středu protrápil k vítězství 4:3 nad Kadaní, a tím v tabulce udržel čtyřbodový odstup od Horácké Slavie.

Ta dnes do Polárka arény vyráží bojovat o veledůležitou výhru, která by ztrátu z části umazala. „My to ve Frýdku chceme urvat, budeme bojovat jako lvi, a věřím, že se k nám přikloní i štěstí a ten zápas zvládneme,“ reaguje brankář třebíčských hokejistů Pavel Jekel.

MAJÍ FORMU

Jeho tým tam před reprezentační pauzou zvítězil překvapivě 5:0. „I když se vyhrálo takhle vysoko, tak v mých očích to nebylo tak jednoznačné, oni měli také šance, stříleli přes beky,“ vzpomíná na poslední konfrontaci Jekel, a očekává těžkou zkoušku.

Domácí si dnes určitě dají větší pozor a bude to bitva se vším všudy. „Pokaždé je to těžké, ale já věřím, že naši kluci mají dobrou formu. Já osobně se na tabulku moc nedívám, pokaždé chci vyhrát. Dáme do toho všechno, abychom měli tři body,“ burcuje brankář třebíčské hokejisty. „Bude to ještě hodně těžké, ale věřím, že na to máme, abychom to předkolo udělali,“ dodává bojovně Jekel.

DOMÁCÍ POVINNOST

Jihlavská Dukla, které patří v nadstavbě první místo, přivítá v sobotu v CZ LOKO aréně Ústí nad Labem, což je její oblíbený soupeř. V této sezoně ho čtyřikrát porazila. V základní části dvakrát jen o gól, v nadstavbě si připsala výhry 7:2 a 6:3.

Že by šlo o snadné sousto, ovšem asistent trenéra Karel Nekvasil odmítá. „Žádný soupeř není snadný. Je to stále o té naší hře. Třeba naposledy s Benátkami jsme nehráli špatný hokej, ale vyhořeli jsme v koncovce. Šance jsou, góly nedáváme, ale to je pořád dokola,“ žehral na slabou produktivitu.

Střelci by se ale probudit měli. Zejména doma se čeká „povinná“ výhra za tři body. „To je jasné. Frýdek se na nás dotahuje a s těmi ubývajícími zápasy jsou důležité každé tři body, protože my chceme udržet deváté místo,“ dodává Nekvasil.