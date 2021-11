Podobný scénář mělo i poslední vzájemné utkání ve středu. Dukla po většinu herní doby útočila, byla aktivnější, vyslala na branku protivníka o patnáct střel více, přesto se z bodů radovali domácí.

Jediný úspěch Jihlavanů zaznamenal za stavu 0:3 v předposlední minutě Vojtech Zeleňák. „Měli jsme množství šancí, které jsme bohužel neproměnili,“ uvedl na klubovém webu autor jediné branky hostí.

A znovu se na výhře v brance Litoměřic podílel Tomáš Král. Možná překvapivě. Ve statistice gólmanů první ligy je v procentuální úspěšnosti osmý, podle průměru inkasovaných branek devátý. „Podle mě to není vůbec špatný gólman. Trošku ho limituje výška a ne zrovna vyrovnané výkony. Ale proti nám se mu evidentně chytá dobře,“ pousmál se nad dotazem Deníku zkušený gólman brankářů Petr Jaroš.

Hokejisté Dukly na severu Čech selhali, Třebíči pomohly k vítězství až nájezdy

S Litoměřicemi se Dukla střetne v sezoně minimálně ještě jednou. Co tedy na Krále vymyslet, aby konečně body zůstaly v Jihlavě? „Tím, že je menší, chystá hodně vyjetý z branky,“ popisuje Jaroš. „My jsme se o tom před utkáním s Viktorem (Ujčíkem, trenér Dukly - pozn. aut.) i bavili a říkal jim to i během zápasu. On tím vyjížděním odkrývá prostor za sebou, takže naši hráči by toho měli více využívat. Třeba naznačit střelu, potáhnout do a přihrávat do prostoru za něj. Důležité je také clonění. Malí brankáři hůř hledají mezi hráči výhled.“

Pokud jde o jihlavské gólmany, jejich kouč vidí u nich postupné zlepšování a stoupající tendenci výkonů. „Pokud jde o Adama Wolfa, věděl jsem, že nebude podávat hned nějaké super výkony,“ vysvětluje Jaroš. „On v minulé sezoně dostal v Prostějově šanci jen ve čtyřech zápasech, a ještě ne celých. Rok předtím také chytal málo, takže mu chyběla herní praxe. Znal jsem ho zdřívějška, vím, že má velký potenciál, ale s jeho malou vytížeností v minulosti to holt chvilku trvá. Ale vidím, že Áda se už dostává na úroveň, na kterou potřebujeme.“

Mívá bezesné noci. Doma se mi smějí, že jsem hokejový šílenec, říká Ujčík

Jednička týmu, Maxim Žukov, zase nějaký čas vstřebával ne zrovna vydařené pohostinské vystoupení za Spartu v extralize. „On už tam odjížděl v blbé situaci,“ pootevírá trošku dveře šatny Jaroš. „Poslední domácí zápas před Spartou jsme ho poprvé střídali. Možná už to měl trošku v hlavě, že pojede hrát extraligu a přemýšlel o tom. Byl také trošku rozhozený z rozchodu s přítelkyní. To se stává, ale Maxe to poněkud sundalo dolů. Navíc ani Sparte nehrála v dobrém rozpoložení. V Třinci ale podle mého zachytal velice dobře. On tam inkasoval všechny góly tečované. V Plzni už to bylo opravdu horší. Pro něj ta šance prostě přišla v nevhodnou chvíli. Dnes (čtvrtek) se mi ale moc líbil na tréninku. Poslední týden se viditelně zvedá a dostává se do formy, kterou od něj očekáváme.“

Spíše než forma svěřenců ale Petra Jaroše trápí jiná věc. „Kluci to mají těžké u fanoušků. Vnímám jejich hrozně velkou nespokojenost směrem k našim brankářům. Přesto, že jsme měli i v minulosti gólmany v popředí statistik a šli potom do NHL, panuje tady až přehnaná kritika a velká očekávání od našich brankářů,“ vyznal se závěrem uznávaný brankářský trenér.

Tomáš Král proti jihlavské Dukle

2021/2022

Jihlava - Litoměřice 3:5 (střely na branku: 42:21)

Litoměřice - Jihlava 5:1 (střely na branku: 21:36)

2020/2021

Litoměřice - Jihlava 0:4 (střely na branku: 28:35)

Jihlava - Litoměřice 6:0 (střely na branku: 34:30, střídán ve 34. minutě)

Jihlava - Litoměřice 2:1 (střely na branku: 28:17)

Litoměřice - Jihlava 6:3 (střely na branku: 33:48)

Litoměřice - Jihlava 5:2 (střely na branku: 25:42)

Jihlava - Litoměřice 4:2 (střely na branku: 34:30)

Litoměřice - Jihlava 2:3 pp (střely na branku: 48:41)

Jihlava - Litoměřice 3:1 (střely na branku: 40:26)

(Ve druhém utkání čtvrtfinále pla-off v Jihlavě nastoupil za Litoměřice v brance Adam Beran. Kališníci vyhráli 4:1.)