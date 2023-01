Martine, byl váš tři týdny starý konec v pozici hlavního kouče Plamenů, vzhledem k nepříznivým výsledkům, nevyhnutelný?

Dá se to tak říci. S vedením jsme se už delší dobu bavili o tom, že je třeba dát týmu nějaký impuls.

Takže jste se na tom s vedením klubu vlastně dohodli?

Chtěli jsme přivést trenéra odjinud s tím, že bych mu dělal asistenta. Jenže to se nepovedlo, proto jsme se rozhodli, že se prohodíme s Milanem Řehořem, který mě nahradí u áčka a já po něm převezmu mládež.

Takže v klubu dál působíte?

Ano. Dělám trenéra žáků, starších i mladších, případně ještě vypomáhám také u dorostu.

Předpokládám, že vás asi nenapadlo, že po odehraných dvou třetinách základní části II. ligy bude Žďár v tabulce až předposlední, navíc s velkým mankem na postup do play-off.

Předsezónním cílem byl postup do vyřazovací části. Neskrývám ale, když jsem viděl sílu kádrů našich soupeřů, že jsem měl trošku obavy z toho, co může nastat. V duchu jsem si přál hrát okolo osmého místa.

Vstup do sezony vám ale celkem vyšel. Z úvodních pěti kol devět bodů, to nebyl špatný vstup?

Poslední dva přípravné duely a prvních pět mistráků jsme odehráli ve stejné sestavě. Pak se ale sestava totálně rozsypala.

Hlavní příčinou jsou tedy početné absence?

Jednoznačně. Zranění, nemoci, pracovní povinnosti… Po pár kolech se vše rozpadlo, navíc do toho ještě přišly disciplinární tresty pro Kotlíka s Jíchou.

Od pátého kola Žďár z dvaceti utkání vyhrál jen jediné. To je odstrašující bilance…

Přiznám se, že takovou nepříznivou sérii jsem jako hráč ani trenér nezažil. Přitom docela dost utkání jsme měli dobře rozehraných, jenže jsme nebyli schopní je dotáhnout do úspěšného konce.

Pokud ale vím, tak se u týmu dál pohybujete?

To ano, proto mě štve, že jsme z posledních čtyř utkání, kdy už jsem tým nevedl, přesto získali jen bod, i když jsme měli na víc. S kluky ale dál spolupracuji, bavíme se o sestavě, rozebíráme zápasy.

Jaké jsou tedy cíle do zbytku sezony?

Prvotní je nyní koukat se v tabulce pod sebe. Na poslední Velké Meziříčí máme pět bodů náskok a dvakrát spolu ještě hrajeme… Pokud jde o postup do play-off, flintu do žita neházíme, ale to by byl velký zázrak.