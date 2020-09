Jihlavská Dukla na domácí výhru nad Prostějovem v Benátkách nad Jizerou nenavázala. O její ztrátě a porážce 1:4 rozhodla poslední část, v níž domácí skórovali třikrát. „Soupeři musím pogratulovat k vítězství, protože si myslím, že na to, že hrál pouze na tři lajny, vydržel vysoké tempo po celý zápas. Byl silný na puku, nebezpečný, houževnatý,“ uznal trenér Viktor Ujčík.

Jeho tým měl přitom dostatek šancí, a střel dvojnásobně více než Benátky. Přesto to body nepřineslo. „Nedokázali jsme využít spoustu šancí. Na ně jsme byli lepší, na to se ale nehraje. Hraje se na to, kdo dá góly. Soupeř je dal, byl v tom lepší. Doufám, že si z toho vezmeme ponaučení,“ doplnil kouč Dukly.

Kritické hodnocení se neslo po středeční duelu v Prostějově i z úst třebíčského trenéra Romana Mejzlíka, jehož svěřenci prohráli 3:6. „Docela slušně jsme začali, ale potom jsme nepochopitelně a naivně začali propadat a dali jsme soupeři šanci k tomu, aby do konce první třetiny stav otočil. Udělali jsme v utkání mnoho individuálních chyb, to by potrestal i méně zkušený mančaft,“ reagoval kouč, kterého netěšily dvě obdržené branky v oslabení. „Ten druhý naivní faul nás stál boj o body. Máme za sebou dva duely a máme problém s disciplínou. Tohle musíme řešit,“ dodává Mejzlík.