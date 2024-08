„Pro oba týmy to bylo těžké, všichni jsme v tvrdém tréninku a příprava je ještě dlouhá. Slavia navíc nastoupila s velice mladými hráči a byl to jejich první zápas přípravy. Hlavním faktorem utkání byla určitě koncovka. Šance, které jsme měli proměnit, jsme proměnili a to si musíme držet také do sezony. V některých pasážích hry jsme byli sice horším týmem, ale ukázali jsme kvalitu a dotáhli zápas do vítězného konce.” okomentoval třetí vítězný zápas přípravy Kulda.