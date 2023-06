První otázka nemůže být ani jiná. Jaké důvody vás vedly k odchodu z Dukly? Hlavním důvodem je pochopitelně přesun do vyšší soutěže. Na rovinu říkám, že taková pozice není v extralize lehce dosažitelná. To, že taková nabídka přišla, beru jako malý zázrak. Rozhodnutí o odchodu z Dukly bylo opravdu čistě sportovní záležitostí. Samozřejmě ruku v ruku s osobním kariérním postupem.

To je pochopitelné…

Víte. V Dukle může být podobná pozice v nejvyšší soutěži dosažitelná v budoucích letech. Ale ta cesta bude hodně těžká. S tím jsem také do Jihlavy šel. Vloni mě přitom ani nenapadlo, že bych mohl dostat nabídku působení v extralize.

Jak složité bylo rozhodování mezi Duklou a Litvínovem?

Když nabídka přiletěla na můj stůl, nastalo dlouhé rozhodování. Konzultoval jsem to i s lidmi v klubu, ať už s Bedřichem Ščerbanem, Viktorem Ujčíkem, výborem mládeže a dalšími. Ve výsledku mi nějakých devadesát pět procent lidí řeklo, že to je výzva. Že se nebudou divit ani zlobit, když ji přijmu.

Ambice Litvínova mi připadají podobné jako v Jihlavě. Na severu Čech sice nedávno slavili historický titul, jinak ale tradiční klub spíš bojuje ve spodních patrech extraligy. Nebojíte se usednou do horké židle?

Kdybych se jí bál, určitě bych tam nešel. Samozřejmě situaci klubu vnímám, ostatně jsem v Litvínově již působil. Mohu srovnávat. Proto vidím, že se tady věci posouvají dopředu. Do toho vím, jaké hráče máme k dispozici pro příští sezonu. To jsou všechno věci, ve kterých vidím naději. Mám proto velkou důvěru v to, že se budeme posouvat výš.

Říkal jste, že můžete srovnávat. Co se tedy v Litvínově změnilo?

Možná vás zklamu a neřeknu nic zásadního. Vrátil jsem se do kanceláře, ve které jsem působil. Je tady ale téměř kompletně nový realizační tým, změnila se i část představenstva. Jinak tady nevidím nic zásadního a dramaticky jiného.

Hokejová Dukla Jihlava hodnotila skončenou sezonu. Zleva jednatel HC Bedřich Ščerban, útočník Patrik Miškář, trenér Viktor Ujčík a sportovní manažer Tomáš Vrábel.Jak moc byl těžký ten rok prožitý v Dukle?

Předně chci říct, že na působení v Jihlavě budu vzpomínat ohromně rád. Byla to velká zkušenost. Prali jsme se s azylem, novými podmínkami v Jihlavě, do toho se šetřilo na kádru. To byly věci, se kterými jsme se museli popasovat všichni. Stále jsem přesvědčen, že jsme měli na to uhrát víc zápasů ve čtvrtfinále, nebo i postoupit do semifinále. Věřím, že jsem v Dukle také zanechal nějakou pozitivní stopu.

Duklu čeká další sezona v azylu. Mohou jí situaci ulehčit zkušenosti z tohoto ročníku?

Duklu nečeká lehká sezona. Stejně jako nikoho v první lize. Podle mého to bude jeden z nejtěžších ročníků této soutěže za poslední roky. Po sestupu Šumperku a postupu Znojma se liga ještě více vyrovná. Znojmo přinese nesporně vyšší kvalitu, lepší finanční a materiální zázemí, silnější hráčský kádr. Tato změna první ligu jednoznačně zkvalitní.