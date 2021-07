Jakou jste měl dovolenou?

Krásnou. (směje se) Byli jsme u Javorníku, kde má maminka mé ženy velký domeček se zahradou. Našlapal jsem nějaké kilometry po Jeseníkách. Pěšky, i na kole. Potom jsme byli ještě ve Špindlu, kde jsme to pojali také turisticky. Nachodili jsme, i s pejskem, vždy nějakých patnáct, sedmnáct kilometrů za den po kopcích. Takže jsem parádně zrelaxovanej a natěšenej na novou sezonu.

Podařilo se vám z hlavy vytěsnit hokej, nebo jste i v horách musel řešit maily a hovory?

To se samozřejmě nedá úplně vypustit. Ale nebylo toho tolik. Měl jsem opravdu klid. Nějaké občasné drobnosti, to k tomu prostě patří. A mně to nevadí. Hokej je život a jsem rád, že ho mohu žít a být u toho.

Když pominu jarní lehké tréninky na zimáčku, v úterý jste vyjeli poprvé na led na stadionu. Dokonce i s finskou posilou. Máte už nyní tým pohromadě, nebo ještě někam pošilháváte?

Myslím si, že nějakým způsobem je tým pohromadě. Samozřejmě, máme také nějaký rozpočet, do kterého se musíme vejít, takže momentálně žádné posily neplánujeme. Antti Kaupilla je tady na tři měsíce na zkoušku a uvidíme potom, co dál. Nyní dostanou kluci šanci se ukázat, porvat se o místo. Kádr máme dokonce trošku širší, takže bude i tlak na místa v sestavě. Teď už to bude jenom na hráčích, jak se předvedou v přípravě a jaké místo v týmu si vydobudou.

Když už jsme u poslední posily Dukly, nemohu se nezeptat: Co finština? Naskočila vám po letech sama?

Nenaskočila. (usmívá se) Už je to hrozně dlouho. Samozřejmě základní fráze jako pozdravy, jak se máš, pár hokejových termínů - to jsem si vybavil. Ale jinak nic. Takže komunikujeme anglicky. Antti vypadá jako super kluk, měl jsem s ním úvodní pohovor. Co od něj čekáme, co chceme hrát… Je to kluk, který toho spoustu zažil, prošel spoustu klubů a zapadne nám do týmu.

Určitě jste rád i za návrat gólmana Maksima Žukova, i když na něj budete muset, stejně jako vloni, nějakou dobu ještě čekat.

Vloni se čekání na něj vyplatilo, rádi si proto počkáme i letos. Doba je taková, jaká je. Doufám, že všechno klapne a Max se během nějakých čtrnácti dnů ukáže v Jihlavě. Posílal nám nějaká videa, jak se připravuje a že je v pohodě. První zápas máme patnáctého září, takže je ještě spousta času a věřím tomu, že se to vyřeší ku spokojenosti obou stran.

Přišel čas herní přípravy. V čem byste chtěl, aby se tým letos zlepšil oproti minulé sezoně?

Určitě musíme zlepšit sedmý zápas ve finále. (smích) V šatně se protočilo docela dost kluků, takže je budeme muset zapracovat do našeho systému a snažit se je posunout dál. Hokej rozhodují drobnosti, takže budou rozhodovat každé detaily. I nadále budeme chtít hrát aktivní hokej. Klukům se během dovolených nikomu nic nestalo, bylo vidět, že jsou natěšení. Vloni jsme měli sezonu dobrou, ale potvrdit to bývá těžší. O to víc nás čeká práce.

Vy naskočíte do soutěže až ve druhém kole, i proto jste chtěli domluvit ještě nějaký přípravný zápas. Povedlo se?

Máme sedm zápasů, jeden bychom opravdu ještě chtěli přidat, ale zatím bohužel nic domluveného nemáme. Když to nevyjde, nedá se nic dělat. Zahrajeme si nějaký simulovaný zápas sami mezi sebou.