Jihlavští hokejisté díky výhře 3:1 nad Frýdkem-Místkem přeskočili Přerov a do čtvrtfinále play-off půjdou z druhé příčky, což potěšilo Vlastimila Bilčíka i Jiřího Fronka.

Vlastimil Bilčík (v tmavém) v akci. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Druhý jmenovaný se na vydřeném vítězství podílel i jednou trefou. Po necelé půlhodině hry zvyšoval na 2:0. Sám ale uznal, že za rámeček si tuhle trefu nedá. „Nevím, jestli to chci vůbec rozebírat,“ hlásil při pozápasovém rozhovoru Jiří Fronk. „Chtěl jsem nahrávat na Jirase (Tomáše Jiránka – pozn. autora), ale ujel mi puk, který se ke mně hned vrátil a já to dával do prázdné. Prostě náhoda,“ doplnil šťastný střelec.