Přestože Severočeši okupují pátou příčku v tabulce Chance ligy, na jihlavskou Duklu jsou v probíhající sezoně zatím krátcí. Tým z Vysočiny uspěl i potřetí, když se mu vyplatila trpělivá hra. V každé periodě zaznamenal jednu trefu, sokolovští hokejisté si vylámali zuby na výborném Filipu Maláčovi.

Jihlavští hokejisté si díky sobotní výhře v Sokolově 3:0 upevnili osmou příčku v prvoligové tabulce, další utkání je čeká už ve středu. Pro Duklu to bude velmi důležitý duel, do Pelhřimova totiž přijede Zlín, který je zatím sedmý.

Hned v úvodu sobotního duelu mohl stylově oslavit 42. narozeniny kapitán Tomáš Čachotský, ale po přihrávce Cachnína ho vychytal Michajlov. Ve 12. minutě vyhrál buly Toman a od modré přesně pálil produktivní Strejček – 0:1.

Potom si otevřel „one man show“ Maláč. Postupně zlikvidoval nájezd Bernovského, kličku Novotného a nebezpečnou střelu Kverky.

Těsně před polovinou zápasu vsadili hosté na souhru juniorů. Na pravém křídle unikající Jungwirth viděl ještě lépe postaveného Báťu, který střelou z první oslavil premiérovou trefu v druhé nejvyšší soutěži. „Na mé brance se podílela celá lajna, začalo to už od vyhraného buly Adama Rauše přes rozehrávku beků. Jumba mi přihrál žabičkou a já už jen dostal puk do branky,“ popsal na klubovém webu svou první trefu devatenáctiletý útočník.

Puk prý hledat nemusel. „Kluci mi ho vzali, takže si ho vystavím na poličku,“ dodal pobaveně Báťa.

Druhá třetina byla jinak na brankové příležitosti chudá, a tak si přinesla Dukla do té poslední vedení 2:0.

V ní mohl na jejím začátku zvýšit Toman, ale puk nedokázal zamést do odkryté branky a následně trefil jen boční síť. Hosty to ale mrzet nemuselo, zodpovědně bránili, Sokolov do šancí nepouštěli. A když sedm minut před koncem využil Havránek liknavosti domácích beků na modré čáře a vybídl ke skórování Jelínka, bylo hotovo.

Tři body a čisté konto Maláče byly sladkou odměnou za dlouhou cestu. O zápase panovala shoda. „Jihlava byla lepší ve všech aspektech, hlavně byla silnější na puku,“ uvedl k utkání sokolovský trenér Tomáš Mariška.