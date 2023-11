Ve čtyřiadvacátém kole Chance ligy se jihlavští hokejisté střetli s Přerovem. Zubři byli zejména v prvních dvou třetinách lepším týmem, a tak po zásluze brali tři body za výhru 3:1. Dukla má možnost odčinit nezdar již v pondělí, když bude v pelhřimovském hájemství hostit Sokolov.

Jihlavští hokejisté (ve fialovém) v důležitém duelu podlehli Přerovu 1:3. | Foto: HC Zubr Přerov

První dějství příliš pohledného hokeje nepřineslo, přerovský tým ale mohl být spokojený, protože si vytvořil výraznou střeleckou převahu. Nejvíce zaměstnaným mužem byl jihlavský gólman Beran, jenž musel čelit osmnácti střeleckým pokusům soupeře.

Všechny dokázal zlikvidovat, ale musel poděkovat i paní Štěstěně. Stalo se tak hned v 6. minutě, když Indrák před odkrytou brankou nezpracoval puk. Dukla se připomněla až v závěrečných sekundách, ale snahu Cachnína a Bartoše dotlačit puk za brankovou čáru překazil Postava.

Přerov se do zaslouženého vedení dostal v přesilovce. Ve 27. minutě z pravého kruhu přesně mířil Březina – 0:1. Až to Duklu vyburcovalo k větší aktivitě, ale v koncovce byla neúspěšná. Ba co víc, o osm minut později už na ukazateli skóre svítil stav 0:2. Do brejku se dostali Ministr a Dobša a druhý jmenovaný byl nekompromisní.

Třetí třetinu zahájili Jihlavští tlakem, ale snížení se dočkali diváci až pět minut před koncem. To Jelínek dorazil střelu Koláře. V závěru hrála Dukla přesilovku, kterou ještě umocnila odvoláním brankáře.

Prosadili se však Zubři, jmenovitě Doležal potvrdil do prázdné branky výhru hostí 3:1. „V první třetině jsme nedostali gól jen díky brankářovi Beranovi. Bohužel jsme v prvních dvou třetinách nepředvedli vůbec nic, hrát jednu třetinu nestačí. Soupeř vyhrál zaslouženě,“ uvedl k zápasu na webu Dukly jihlavský kouč Karel Nekvasil.

Soutěž pokračuje v rychlém sledu, v pondělí se v Pelhřimově pokusí Dukla porazit Sokolov, a navázat tak na výhru 3:1 z úvodního měření sil těchto týmů. „Musíme ale hrát lépe,“ dobře ví Nekvasil.

Jihlava - Přerov 1:3

Třetiny: 0:0, 0:2, 1:1.

Branky a nahrávky: 55. Jelínek (Kolář) – 27. Březina (Krisl), 35. Dobša (Ministr), 60. Doležal.

Rozhodčí: Kostourek, Hucl – Štofa, Beneš. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 451.

Jihlava: Beran – Kočí, Bilčík, Ozols, Dundáček, Dvořák, D. Kolář, Vala – Cachnín, Bartoš, Čachotský – Šik, Havránek, Štefančík – Brož, Menšík, Harkabus – Jelínek, Handl, Krajč.