Co se tedy ve Frýdku stalo? „Od začátku bylo všechno špatně,“ utrousil při hodnocení nedělního mače asistent trenéra Dukly Karel Nekvasil. „Na začátku zápasu byly zbytečné fauly, ale když jsme ubránili oslabení pět na tři, tak jsme si mysleli, že nás to vátí do hry, ale bohužel. Jelo to podél stejných kolejí a vůbec se to nezlepšilo,“ pokrčil rameny.

Domácí rozhodli o vítězství v prostředním dějství čtyřmi brankami, na které hosté neměli síly reagovat. „Je pravda, že jsme v pauze o dost víc trénovali, tak i to se na tom možná podepsalo. Měli jsme i náznaky od hráčů, že toho bylo dost, ale kdy jindy potrénovat než teď. A jestli to bude tak, že jsme na úkor tréninku obětovali jeden zápas, a pak ty síly mít budeme, tak to bude v pořádku,“ tvrdí Nekvasil, který také dodal: „Ale ty inkasované góly jsme dostali spíš laxní hrou, nebylo to vinou, že bychom nemohli v tu chvíli bruslit. Hráči si musí sáhnout sami do svědomí, jestli odevzdali vše. Podle výsledku to ale napovídá, že ne.“

Debaklu nezabránil ani brankář Ondřej Chaloupek, který se nečekaně objevil mezi třemi tyčemi. „Že bude chytat Ondra, rozhodl Petr Jaroš, to bylo v jeho kompetenci. Brožík (Jan Brož – pozn. red.) toho má také hodně a bylo to i tím, že ve Frýdku minule dostal pět gólů. A i ty zápasy před tím se mu tam prý moc nedařilo. Proto dal Petr zápas Ondrovi, který nás v první třetině podržel, a díky němu se mohlo ve druhé ještě o něco hrát, ale bohužel to tak nedopadlo. A ty góly nešly na jeho vrub, možná ten jeden od modré, ale ten zápas nám určitě neprohrál,“ uzavřel Karel Nekvasil.