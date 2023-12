Třiatřicátým kolem se v pátek rozloučí s kalendářním rokem prvoligoví hokejisté. Před svými fanoušky nastoupí Horácká Slavia, která přivítá nováčka soutěže ze Znojma. Jihlavskou Duklu čeká cesta do severních Čech na led neoblíbeného protivníka.

V posledním letošním utkání přivítá Horácká Slavia Třebíč (v červeném) rivala ze Znojma. | Foto: Deník/Karel Líbal

Horácká Slavia po výhře v Sokolově bodově dotáhla na třetí Prostějov. Minimálně čtvrté místo si udrží i přes Nový rok, ale v dalším utkání bude mít o zvýšenou motivaci postaráno. Do Třebíče totiž zamíří rival ze Znojma.

Diváci na letošních derby

Jihlava 2073

Znojmo 2045

Jihlava 2202

Znojmo ????

Nováček soutěže má s loňským vítězem základní části zatím vyrovnanou bilanci, když oba rivalové ovládli domácí zápasy. Třebíč vyhrála před svými fanoušky 4:1, Orli kontrovali vítězstvím 4:2. V tabulce ale mezi celky zeje velká propast, která devět příček a dvaadvacet bodů.

To vše ale v utkání s nádechem derby nemusí znamenat vůbec nic. A na utkání se chystají početné fanouškovské tábory obou stran. „Doneslo se ke mě, že na derby se Znojmem se čeká velká návštěva z obou táborů. Vypadá to, že to bude i větší, než na Jihlavu,“ uvedl pro klubový web třebíčský asistent Jaroslav Barvíř. „Už to samotné je pro nás motivace a odměna. Nejen já, ale celý tým diváky zveme a můžeme slíbit, že budeme stoprocentně připraveni a uděláme maximum pro to, abychom získali tři body a závěr roku společně zakončili vítěznou oslavou.“

Těžké časy v Kalich Aréně

Duklu čeká soupeř, proti kterému se jí tradičně nedaří. Za poslední tři sezóny odehrála s Litoměřicemi v základní části devět utkání. V nich vyhrála za tři body jediné utkání. V únoru 2022 vyhrála na svém stadionu 7:1.

Dukla v Litoměřicích

2012/22 1:5

2022/23 3:5, 0:5

2023/24 2:7

Ještě tristnější bilanci má Jihlava přímo v Litoměřicích, kde za poslední tři sezóny nezískala ani bod, ale pokaždé inkasovala minimálně pět branek. Naposledy v září dokonce sedm…

K utkání vyrazí hokejisté Dukly s potěšitelnou bilancí čtyř výher z posledních pěti duelů. A i když tři z těchto vítězství přišla až v prodloužení nebo po nájezdech, tým si věří. „Psychicky nám pomohla výhra v derby v Třebíči. A věřím, že i vítězství nad Prostějovem, když jsme prohrávali 0:2, nás posune zase trošku víc nahoru,“ uvedl po posledním duelu útočník Jihlavy Šimon Jelínek.