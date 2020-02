Dukla měla za sebou úspěšnou první část venkovního tripu, v pondělí vyhrála v Sokolově 6:2. Po přesunu do Kadaně ale trochu vypadla z role, i když v úvodu se velmi brzy trefil Pekr. Pak ovšem začali zlobit i domácí, kterým se povedlo do přestávky, díky využité přesilovce, snížit.

Ve druhé části to nebylo z jihlavské strany opět ideální. Ano, šance měla, a veliké, ale gól dali znovu jen domácí!

Až nástup do závěrečné třetiny vypadal tak, jak si jihlavský výběr představoval. Rychlé vyrovnání z hole Fronka podpořil o pár minut později Skořepa. Nicméně do konce zápasu to byla otevřená partie, a krom několika tutovek hostů byly k vidění i velké šance domácích. Ti ale lídra tabulky o body neobrali. Pojistku přidal v závěru v početní výhodě Pekr.

KADAŇ – JIHLAVA 2:4

Branky a nahrávky: 12. Trefný (Kůs), 34. Kůs (Wojnar, M. Zabloudil) – 2. Pekr (Anděl), 41. Fronk (Staněk), 46. Skořepa (Čachotský), 60. Pekr (Fronk). Rozhodčí: Souček, Šindel – Kotlík, Zídek. Vyloučení: 6:4, navíc T. Harkabus (Kadaň) 10 minut. Využití: 1:1. Střely na branku: 15:43. Třetiny 1:1, 1:0, 0:3. Jihlava: J. Brož – Pohl, Staněk, Kolář, Piegl, Holý, Půža, Černohorský – Čachotský, Skořepa, Jiránek – Anděl, Poletín, Pekr – Protasenja, Fronk, Juda – Harkabus, Lichanec, Zeman.