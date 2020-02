Hokejisté prvoligové Dukly připravili svým fanouškům příjemný sobotní podvečer. Po skvělém úvodu přehráli v CZ LOKO aréně Ústí nad Labem o čtyři branky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

JIHLAVA – ÚSTÍ N. L. 5:1

Domácí borci na nic nečekali a do soupeře se jak se patří zakousli. Pohodu na jejich hole dodal v přesilovce Pohl, který byl rychle u odraženého puku. Po šesti minutách hry to bylo už 2:0, a znovu si jihlavský výběr pomohl početní výhodou. Tentokrát v tom měli hole Anděl a Chlubna, jenž procedil puk za ležícího Hamalčíka. A když se parádní trefou do šibenice prezentoval zanedlouho Pohl, bylo na jihlavské střídačce veseleji ještě víc.