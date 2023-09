Zatím stoprocentní je v novém ročníku hokejové Chance ligy Dukla Jihlava. Po vítězství 3:2 ve Znojmě si tentokrát na „domácím“ ledě v Pelhřimově poradila 4:1 s Frýdkem-Místkem. První body si naopak ve druhém kole do tabulky připsala Horácka Slavia Třebíč. Po úvodní prohře 0:2 se Vsetíně uspěla na chrudimském ledě, kde hraje zápasy béčko Pardubic. O třebíčském vítězství 5:4 rozhodla až desátá série nájezdů, v níž se prosadil Martin Dočekal.

Hokejisté Dukly Jihlava jsou v nové sezoně zatím stoprocentní. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Dukla sice v domácím duelu prohrávala od druhé minuty, kdy se trefil Michal Hotěk, ale pak už dávali branky jen jihlavští hokejisté. V jedenácté minutě srovnal Radek Pořízek a dvě minuty před první sirénou obrátil skóre Otakar Šik. Ve 37. minutě zvýšil Tomáš Havránek a minuty po zahájení třetího dějství přidal čtvrtý gól Fabien Kočí.

OBRAZEM: Fotbalisté Vysočiny na Brno nestačili, hosté využili početní výhodu

Jihlavě patří v tabulce třetí příčka za rovněž stoprocentními celky Vsetína a Litoměřic. „Za prvé musím pochválit soupeře, protože opravdu přijel hrát hokej, agresivní a rychlý. Měli jsme s tím potíže hlavně na začátku zápasu, potom i při vstupech do třetin. Upozorňovali jsme, že má šikovné hráče, rychlé dopředu a že nechceme přečíslení. Už po dvou minutách se dostal do dvou přečíslení, takže jsme si k tomu museli něco říct. Samozřejmě jsem hrozně rád, že i tak jsme dokázali ten zápas dotáhnout do vítězného konce, když začátek nebyl úplně ideální z naší strany, dokázali jsme to otočit. Potřebujeme se na začátku sezony srovnat s přesilovkami, kdy jsme je překombinovali, nechodily nám moc střely. Začátkem sezony má každý tým slinu a je zbytečné si to komplikovat. Ale tři body bereme, jsem rád, že je máme,“ povídal jihlavský trenér Viktor Ujčík.

Třebíč vedla na ledě pardubické rezervy po dvanácti sekundách, když skóroval Matěj Psota, jenže Luká Žálčik za pět minut srovnal. Hosté opět odskočili po trefě Ladislava Bittnera, ovšem Michal Pochobradský a Josef Mikyska do konce první třetiny zvrátili stav ve prospěch Pardubic.

Do druhé části už v třebíčské brance nenastoupil finský gólman Samu Pakarinen, jehož nahradil Jan Mičán. Hosté se dočkali vyrovnání až ve 48. minutě po druhé brance Psoty v utkání a minutu po něm poslal Třebíč do trháku Šimon Frömel. V 59. minutě pak nasměroval duel do prodloužení domácí Jakub Lichtag. V nastaveném čase se skóre neměnilo, takže rozhodovaly samostatné nájezdy, které došly až do desáté série. Vítězný gól si připsal Dočekal.

Horácka Slavia je v tabulce osmá o bod před béčkem Pardubic. „Dostali jsme se do rychlého vedení, ale první třetinu jsme celkově odehráli příliš profesorsky a to nás proti takto kvalitnímu týmu potrestalo. Domácí se nakonec po první třetině dostali do vedení 3:2. Řekli jsme si, že se vrátíme k jednoduchosti a přímočarosti, která nás zdobila v minulé sezoně a od půlky zápasu jsme začali přebírat iniciativu. Před třetí třetinou jsme udělali menší změny v sestavě, a ty se nám vyplatily. Vývoj zápasu jsme otočili v náš prospěch, ale minutu před koncem jsme v power play inkasovali vyrovnávací gól. V prodloužení jsme dali dvě tyčky, neproměnili jsme dvě tutové šance a tak došlo na nájezdy. V desáté sérii rozhodl v náš prospěch Martin Dočekal. Celá první lajna hrála velmi dobře, dala i s vítězným nájezdem čtyři góly. Byl to zápas jako na houpačce, mohli jsme mít tři body, nebo také žádný, nakonec máme dva. Velmi si toho vážíme, protože uznáváme sílu soupeře. Věřím, že je to dobrá pozvánka pro naše fanoušky na středeční utkání a že nás přijdou podpořit,“ řekl asistent třebíčského kouče Jaroslav Barvíř.

Horácka Slavia ve středečním třetím kole hostí od půl šesté večer Porubu, Jihlavě hraje od šesti v Kolíně.

VIDĚLI JSME: V derby udolali fotbalisté béčka Nového Města trápící se Bystřici

HC DUKLA JIHLAVA – HC FRÝDEK-MÍSTEK 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Pořízek, 18. Šik (Kočí, Čachotský), 37. T. Havránek (Berger), 41. Kočí (Šik, Čachotský) – 2. Hotěk (Haas, Š. Havránek). Rozhodčí: Svoboda, Jechoutek – Kotlík, Jindra. Vyloučení: 1:6. Bez využití. Střely na branku: 37:18. Diváci: 630.

HC Dukla Jihlava: Beran – Bilčík, Kolář, Ozolš, Kočí, Chvátal, Vala, Dudycha – Čachotský, D. Bartoš, Šik – Krajč, Štefančík, Cachnín – T. Havránek, Handl, Berger – Jelínek, Pořízek, V. Brož. Trenér: Ujčík.

HC Frýdek-Místek: Švančara – Urbanec, Hrachovský, Výtisk, Haman, Kowalczyk, Š. Havránek – Doktor, Toman, Svačina – Cedzo, R. Veselý, Ramik – Hotěk, Haas, Šuhaj – Geidl, Hudeček, Kozlík. Trenér: Janeček.

HC DYNAMO PARDUBICE B – SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 4:5 po samostatných nájezdech (3:2, 0:0, 1:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Žálčík (J. Mikyska, Herčík), 13. Pochobradský, 17. J. Mikyska (Žálčík), 59. Lichtag (J. Mikyska) – 1. Psota (Dočekal), 10. Bittner (Psota, Dočekal), 48. Psota (Dočekal, Vodný), 49. Frömel (Michálek), rozhodující nájezd Dočekal. Rozhodčí: Wagner, Hucl – Štěpánek, Dědek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Střely na branku: 31:21. Diváci: 358.

HC Dynamo Pardubice B: Honzík – Zdráhal, Kolář, Kaštánek, Bučko, Voženílek, Kubíček – Herčík, J. Mikyska, Žálčík – Kaplan, Kaut, Lichtag – Pavlata, Pochobradský, Rouha – Tomas, Zeman, Štetka. Trenér: Král.

SK Horácká Slavia Třebíč: Pakarinen (od 21. Mičán) – Bořuta, Furch, Štebih, Baláž, Poizl, Kříž, Vodička – Dočekal, Bittner, Psota – Vodný, Michálek, Ferda – Berka, Malý, Frömel – Svoboda, Horváth, Stehlík. Trenér: Pokorný.