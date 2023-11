Krajská liga. Remízový král z Humpolce stoupá tabulkou, Světlá navýšila náskok

Pět duelů z devíti odehraných dovedli hokejisté Humpolce do prodloužení. Čtyřikrát hráči Jiskry brali bonusový bod. Naposledy se jim to povedlo v pátek v derby duelu v Pelhřimově. Po následné kanonádě do sítě Telče se humpolečtí hráči posunuli na třetí příčku tabulky.

Humpolečtí fanoušci mají zatím v letošní sezóně hodně důvodů k radosti. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot