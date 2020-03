Pojďme si na začátek rozhovoru zhodnotit celou exhibici. Měl jste jako ústřední postava akce čas si ji užít?

To víte, že jsem si to užil. Kvůli tomu se to také dělalo, abychom si to užili. A vážně si myslím, že nejen já, ale všichni byli spokojeni. Bylo tady skvělé publikum. Z mé strany to už hokejově nebylo moc slavné, ale atmosféra byla přátelská. Všechno vyšlo, takže za mě se akce povedla.

Zápas skončil hodně symbolicky, že? (9:9, devítka je Válkovo číslo na dresu – pozn. aut.)

Ano, to bylo fajn. Oni nám sice utekli na 9:6, tak jsem říkal Gustovi (Jan Gusta Havel – jeden z trenérů na akci), že devítka tam musí zůstat. Potom se nám dokonce podařilo vyrovnat, to bylo hodně dobrý.

Jaké to bylo, nastoupit v jednom útoku se svými syny?

Na to jsem se ohromně těšil. Olouš nehrál hokej dlouho, na něm bylo znát, že na ledě není denně. Patrik si to tak nějak odflákl, jak to dělal vždycky. (směje se) Na něm bylo vidět, že bruslit umí. Jsem rád, že tento zápas nás tři dal dohromady a mohli jsme si spolu zahrát.

S výjimkou Petra Čecha přijeli opravdu všichni, které jste dopředu avizoval. Byl přesto mezi tou plejádou gratulantů někdo, koho jste obzvláště rád viděl?

Určitě Lukáš Krpálek. To se nestává často, aby si olympijský vítěz v době přípravy na olympiádu udělal čas. Když jsem mu volal, říkal, že přijede. Že má jet sice na turnaj do Maroka, ale že si to přehodí, a kvalifikuje se jindy. To bylo super. Ale jinak jsem vděčný za každého jednoho, kdo přijel. Například Miloš Říha, se kterým jsem začínal… To bych musel jmenovat všechny. Bohužel nemohl přijet Láďa Kameš, který něco měl, a omluvil se předem.

Jak organizačně náročné to bylo?

Ohromně moc mi s tím pomohla Dukla. Musím vyzdvihnout práci Bedřicha Ščerbana (jednatel Dukly) a Tomáše Lysého (marketing Dukly). Ale i všech ostatních, kteří se na tom podíleli. Já sám bych podobnou akci nedokázal zorganizovat. Byl to můj nápad, ale nakonec se to rozrostlo až do monstrózní akce. Téměř čtyři tisíce diváků, to jsem ani nečekal. Jsem opravdu plně spokojen.

Jak jste prožíval poslední týden před akcí, kdy hrozilo, že třeba bude muset být zrušena?

No… On to naštěstí nebyl úplně týden. Někdy ve středu to rozštípli, že jenom budeme muset akci nahlásit hygienikům. Pak už jsem věřil, že to nezmění. Ale když jsem viděl biatlon bez diváků. Ohromně lituji Šlesingra… Tam se mohl rozloučit před desítkami tisíc diváků a mít to krásný. Takhle prožil hodně smutný loučení.

Akce se konala na Mezinárodní den žen, a vy jste přesto vyzýval chlapy, aby šli na hokej…

Já to ale myslel jinak. Ne, že si mají chlapi od těch žen přijít odpočinout. Ale cestou na hokej jim koupit nějaké kvítko, které potom během zápasu zvadne a zláme se. A to je pak teprve ta správná atmosféra, když manžel přijde domů se zlomenýma kytkama. (smích)

Říkal jste, že toto bude vaše poslední představení na ledě. Při takové příležitosti asi probleskává hlavou hodně věcí. Jaká byla vaše poslední minuta utkání?

Nic takového při zápase jsem neprožíval. Poslední minuta tohoto utkání nic neřešila. Já jsem tak nějak bilancoval a ohlížel se vlastně celou tu dobu, co jsme exhibici připravovali. Dá se říci, že jsem si kariéru přehrával denně. Tedy hlavně na to, na co jsem si vzpomněl, protože už také dost zapomínám.

Byl nějaký moment, který se vám při tom bilancování vracel nejčastěji?

Určitě mistrovství světa v Praze (1985). Mistrem světa se stanete jen někdy. Pro mě to bylo jen jednou za kariéru. Někdo měl štěstí, šlo mu to a má třeba tři tituly. Ale je to takový mezník, když člověk něčeho podobného dosáhne. Úplně moje zásluha ten titul nebyl, ale mohu říci, že jsem byl v týmu, který se stal mistrem světa. Jsem za to rád, i když už je to pětatřicet let. Pořád to tam je, a už mi to nikde nevezme.

Čestné buly utkání vhodil trenér Stanislav Neveselý. Co jste si potom na ledě říkali?

Řekl jsem, že mu za všechno děkuji. On je vlastně pro mě druhý táta, stál u začátku mé kariéry. Toho člověka já celý život zbožňuji.