V posledním utkání, v noci z pátku na sobotu českého času, se vystřídali i v průběhu zápasu. Talbot odchytal první třetinu v duelu s Colorado Avalanche, za stavu 0:3 naskočil na led od druhé třetiny jedenatřicetiletý Čech.

David Rittich v zámoří

V NHL: Calgary Flames, Toronto Maple Leafs, Nashville Predators, Winnipeg Jets, Los Angeles Kings

V AHL: Stockton Heat, Ontario Reign

Pomohl zastavit nápor domácích, porážku však ani on neodvrátil. Přesto Rittich potvrdil, že má v současnosti dobrou formu. Bilance necelých dvou obdržených branek na zápas a úspěšnost téměř třiadevadesát procent je dobrý důvodem pro dobrou náladu zkušeného brankáře. „Já jsem ale dobrou náladu neztratil ani během působení na farmě,“ usmívá se Rittich. „Věděl jsem, že tam budu chytat a čekat na šanci k návratu do hlavního týmu. A i kdybych nebyl povolán zpět, byla to pro mě příprava na budoucnost. Samozřejmě jsem ohromně rád, že jsem nahoře, ale nemohu říct, že by působení na farmě bylo na škodu.“

Když dvacátého prosince vychytal ve svém prvním letošním utkání v NHL výhru 4:1 proti San José, nastoupil v nejlepší soutěži světa v pátém dresu. „Srovnání není vůbec jednoduché, každý mančaft je něčím specifický,“ ohlíží se krátce odchovanec Dukly. „Můj současný tým je postavený na úspěch, bohužel máme nyní černou sérii. Musíme se z toho vyhrabat a vykopat se z díry, do které jsme spadli. Není to příjemné, ale toužíme po úspěchu. V kádru jsou tři kluci, kteří již Stanley Cup vyhráli. A například Anže Kopitar je velkou legendou celosvětového hokeje.“

Přes slova o pádu do díry stále Kings drží pozici na příčkách zajišťujících postup do play-off. Na dotírající St. Louis Blues ale mají jen bod náskoku a na jeho ledě se představí v neděli večer. Bude v brance znovu David Rittich? „Vůbec netuším. My jsme do St. Louis přiletěli v sobotu v půl třetí ráno a zatím jsem nic neslyšel,“ krčí rameny.

Co však ví jistě je fakt, že přechod do Los Angeles si užívá nejen on sám nyní na ledě, ale i celá rodina v osobním životě. „V Los Angeles se nám všem moc líbí. Je to po těch letech v zimě velká, a hlavně příjemná, změna,“ nezastírá Rittich. „Je prostě super, že když jdeme s malým ven, nemusíme ho navlékat do kombinézy, ale dáme mu maximálně mikinu.“

Rád by si proto jistě kariéru na východě USA prodloužil, ale budoucností se nijak v současnosti nezabývá. „Smlouvu mám jen na rok, a co bude potom se teprve uvidí. Nyní ji ale ani nechci nijak řešit. Soustředím se na přítomnost a na své výkony na ledě,“ vysvětluje Rittich.

Ani v zámoří neztrácí Rittich zájem o dění v domovské Jihlavě. Tam se nyní staví nová moderní aréna. „Samozřejmě to sleduji. Koukám na kamery ze školy naproti, takže moc dobře vím, co se tam děje. Informace dostávám také od známých a rodiny,“ potvrzuje Rittich povědomí o stavbě.

Po jejím dokončení by si v ní rád za mateřskou Duklu ještě zachytal: „To se všechno uvidí. Ale po pravdě, takový mám soukromý plán. Jednou bych se chtěl do Dukly vrátit a na novém stadionu si užít třeba poslední sezónu kariéry.“

Účastník mistrovství světa 2018 by se nebránil ani startu za reprezentaci na domácím šampionátu. Pokud nedopadne výzva s Los Angeles. A pokud bude o jeho služby zájem. Ten však zatím necítí. „Reprezentovat je to největší, co může člověk zažít. Bohužel zatím jsem v žádném kontaktu s vedením nebo trenéry nebyl. Zřejmě nejsem v jejich hledáčku, proto se soustředím na to, co je teď v LA. Chceme jít do play-off a v něm co nejdále. Kdyby to nevyšlo, moc rád bych reprezentoval. Ale jak jsem říkal, nikdo mě zatím nekontaktoval,“ uzavírá povídání David Rittich.