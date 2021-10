Podobný průběh, ovšem v obráceném gardu, měl středeční duel hokejistů Horácké Slavie Třebíč na ledě šumperských Draků. Už ve třetí minutě je z první vážnější příležitosti dostal do vedení Dočekal, na nějž pak navázal Krliš – 0:2.

Na zásah Berky dokázali v prostřední části reagovat Seman a ve vlastním oslabení pak i Harvánek – 2:3. Do závěrečné části tak domácí vstupovali s těsnou ztrátou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.