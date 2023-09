Sobotní utkání obou dvou hokejových klubů z Vysočiny ve druhé nejvyšší soutěži měla dramatický průběh.

Pouhé tři minuty byli hokejisté Dukly Jihlava (v tmavých dresech) od cenného vítězství v sobotním šlágru kola proti Vsetínu. Hosté však dokázali vyrovnat a v prodloužení překlopili misky vah na svoji stranu. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Ve 4. kole letošního ročníku Chance ligy si na své konto připsali hokejisté Dukly Jihlava bod, hráči Horácké Slavie Třebíč všechny tři.

V souboji dvou týmů, které doposud neztratily ani bod, měla v sobotu po většinu času navrch domácí Dukla. Po gólech Mareše, Cachnína a Valy také nad Vsetínem vedla po úvodní dvacetiminutovce 3:2.

Na začátku druhé části navýšil jihlavské vedení Berger, ovšem Valaši v polovině zápasu rychle srovnali krok. Pět minut před třetí sirénou vrátil Dukle vedení Havránek, ale i tentokrát stačili hosté reagovat využitou přesilovkou.

Zápas proto došel do prodloužení, v němž o bodu navíc pro Valachy rozhodl Jandus. Dukla tak prohrála 5:6 po prodloužení. „Pro diváka to byl asi pěkný zápas, hodně gólů, pro nás trenéry to až tak pěkné dozadu nebylo, ale hokej se hraje na góly. Soupeř potvrdil svou kvalitu. Myslím ale, že jsme odehráli parádní utkání,“ řekl pro klubový web kouč Dukly Viktor Ujčík.

Úspěšnější byli v sobotním utkání na ledě Litoměřic hokejisté Horácké Slavie Třebíč. Na jejich vítězství 5:3 měl lví podíl především útočník Martin Dočekal, autor čtyř branek.

Svůj celek dostal už v 11. minutě do vedení, domácí ovšem dokázali brzy srovnat. V prostřední části šli dokonce do vedení, ale další tři branky Dočekala během pěti minut znamenaly vedení Horácké Slavie 4:2.

V závěrečné dvacetiminutovce ještě Litoměřice vykřesaly jiskřičku naděje třetím gólem, ale Bořuta dvě minuty před koncem trefou do prázdné klece definitivně rozhodl – 3:5.

Tři body tak putovaly na Vysočinu. „Přikázáním číslo jedna v tomto utkání z naší strany byla disciplína. Víme, že soupeř hraje výborně do útoku a má špičkové přesilové hry. Hlavně ve druhé třetině se nám to vyplatilo, protože jsme byli ukáznění a soupeř naopak fauloval. My jsme to potrestali a do závěrečné dvacky jsme šli s dvougólovým vedením. Domácí se dostali do kontaktu gólem z přesilovky, ale závěr byl od našich kluků neskutečně odbojovaný,“ pochvaloval si trenér Třebíče Kamil Pokorný.

Už dnes čeká na všechny hokejové fanoušky na Vysočině pořádný svátek. Od 17.30 totiž v domácí KHNP Aréně vyzve Horácká Slavia Třebíč v prvním derby sezony Duklu Jihlava.

CHANCE LIGA - 4. KOLO

JIHLAVA – VSETÍN 5:6 pp (3:2, 1:2, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Mareš (Havránek, Cachnín), 15. Cachnín (Havránek), 18. Vala (Kolář, Havránek), 21. Berger (Šik, Ozolš), 55. Havránek (Štefančík, Cachnín) – 7. Jenáček (Kern, Vaňo), 15. Jandus, 32. Jonák (Ďurkáč), 33. Vávra (Jonák, Rob), 57. Staněk (Rob, Vávra), 63. Jandus (Ondračka). HC Dukla Jihlava: Maláč (41. Beran) – Bilčík, Kolář, Ozolš, Kočí, Mareš, Chvátal, Vala – Čachotský, Bartoš, Šik – Havránek, Štefančík, Cachnín – Meluzin, Handl, Berger – Jelínek, Pořízek, Brož.



LITOMĚŘICE – TŘEBÍČ 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 16. Guman (Černohorský, Tomek), 22. Costa (Tomek, Ton), 46. Jícha (Sihvonen, Husák) – 11. Dočekal (Vodný), 26. Dočekal (Michálek, Vodný), 28. Dočekal (Bittner), 31. Dočekal (Michálek, Vodný), 58. Bořuta (Dočekal, Michálek). SK Horácká Slavia Třebíč: Mičán – Bořuta, Furch, Štebih, Baláž, Vodička, Poizl – Dočekal, Bittner, Psota – Vodný, Malý, Ferda – Matyáš Svoboda, Michálek, Frömel – Michalčuk, Berka, Stehlík – Matěj Svoboda.